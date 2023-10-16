В Германии с украинских водителей не смогли взыскать около двух тысяч штрафов

В немецком городе Штутгарт украинские водители за полтора года нарушили ПДД свыше двух тысяч раз, но в 1995 случаях городская полиция так и не смогла взыскать штрафы. Об этом пишет Bild, приводя данные Министерства транспорта Баден-Вюртемберга.

Издание пояснило, что машины с номерами из государств, которые не входят в Евросоюз, могут быть в Германии только год, однако для зарегистрированных на Украине транспортных средств правило действует до апреля 2024-го. Авторы считают, что существует мало возможностей, чтобы отыскать автовладельцев из Незалежной.

"Я призываю обязать всех проживающих в ФРГ украинцев зарегистрировать автомобиль, чтобы наконец создать равные условия [с местными жителями]", — отметил представитель партии "Альтернатива для Германии" Рубен Рупп.

Причём проблема с неуплатой штрафов наблюдается не только с гражданами Украины, такая же ситуация и с машинами, зарегистрированными и в других государствах, не входящих в Евросоюз.