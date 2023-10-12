Украинцы закатили скандал в люксовом отеле в Шотландии и выжили управляющего

Украинские беженцы закатили скандал в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия) из-за якобы невыносимых условий и добились увольнения управляющего. Детали истории сообщила 11 октября британская газета Daily Mail.

"Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещённые там, высказали своё недовольство "ужасными" условиями, в которых им пришлось жить", — пишет автор статьи.

Привередливые клиенты заявили управляющему гостиницей Иэну Миллеру, что их номера "кишат паразитами". Также украинцы утверждали, что их кормят исключительно наггетсами и картофелем фри. В результате Миллер лишился должности с годовым окладом £120 тыс. (около 14,7 млн рублей) с формулировкой "за вопиющие промахи, которые нанесли ущерб репутации Strathspey".

Он считает это несправедливым. Уже бывший сотрудник подал иск, но трибунал в Глазго отклонил его.