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12 октября, 20:13

Украинцы закатили скандал в люксовом отеле в Шотландии и выжили управляющего

Украинцы устроили скандал в отеле в Шотландии и добились увольнения управляющего

<p>Отель Strathspey. Фото © tripadvisor</p>

Отель Strathspey. Фото © tripadvisor

Украинские беженцы закатили скандал в люксовом отеле Strathspey в Хайленде (Шотландия) из-за якобы невыносимых условий и добились увольнения управляющего. Детали истории сообщила 11 октября британская газета Daily Mail.

"Начальника элитного отеля в Хайленде уволили после того, как украинские беженцы, размещённые там, высказали своё недовольство "ужасными" условиями, в которых им пришлось жить", — пишет автор статьи.

Привередливые клиенты заявили управляющему гостиницей Иэну Миллеру, что их номера "кишат паразитами". Также украинцы утверждали, что их кормят исключительно наггетсами и картофелем фри. В результате Миллер лишился должности с годовым окладом £120 тыс. (около 14,7 млн рублей) с формулировкой "за вопиющие промахи, которые нанесли ущерб репутации Strathspey".

Он считает это несправедливым. Уже бывший сотрудник подал иск, но трибунал в Глазго отклонил его.

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Украинцы не первый раз оказываются в центре скандала. Ранее Лайф писал, что размещённые в одном из ирландских отелей беженцы из Незалежной раскритиковали решение властей взимать с них плату за питание.

Андрей Бражников
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