Всемирный день травм, День борьбы за ликвидацию нищеты, Ерофеев день: Какие праздники и приметы 17 октября Сегодня, 17 октября, в России отмечается праздник, в который звучат призывы к каждому из нас беречь свою жизнь. Также на эту дату выпадает профессиональный праздник — он посвящён одной из медицинских специальностей. 16 октября, 21:01 17 октября отмечается Всемирный день травм. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Всемирный день травм

17 октября в России и других странах отмечается необычный праздник — Всемирный день травм. Несколько фактов о нём: это интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 17 октября, дата не меняется;

был придуман в Индии в 2011 году;

в этот день проводятся информационные кампании, посвящённые снижению травматичности.

На самом деле этот сегодняшний праздник логичнее было бы назвать Всемирным днём без травм, так как в его основе лежит идея о снижении травматичности. В Индии придумали такой особый день календаря неслучайно — в этой стране очень много людей погибает в ДТП. Так, в 2013 году таких жертв там было 208 тысяч человек, в 2016-м — 150 тысяч человек. А ведь это население целого города.

Правительство решило посвятить один день года просветительским и образовательным программам, которые позволили бы спасти как можно больше жизней. Всемирный день травм из Индии разошёлся по миру, он напоминает нам всем о том, что многие травмы могут быть предотвращены и что каждый из нас может сделать мир безопаснее.

Вот к чему призывают организаторы Всемирного дня травм: правила дорожного движения должны соблюдаться неукоснительно;

при движении на мотоцикле или велосипеде обязательно нужно надевать шлем;

нужно знать хотя бы основы первой помощи пострадавшим в аварии;

важно следить за исправностью своего транспортного средства.

День участкового терапевта

17 октября отмечается День участкового терапевта. Фото © Freepik / pikisuperstar

17 октября в России отмечается праздник под названием День участкового терапевта. Вот что известно о нём: это российский профессиональный праздник;

официально не утверждён;

отмечается каждый год 17 октября, дата не меняется;

в этот день участковых терапевтов чествуют их пациенты и коллеги.

Кто и почему придумал отмечать День участкового терапевта в России именно 17 октября, история уже умалчивает. Впервые этот профессиональный праздник начали упоминать в русскоязычном сегменте Интернета около десяти лет назад. Возможно, прошло ещё мало времени, чтобы его признали официально, а пока врачи этой специальности могут отметить свой день в узком кругу.

Участкового терапевта отличает от других его коллег то, как он работает с пациентами. Как и следует из названия специальности, такой врач отвечает за свой участок — определённый перечень адресов. Если он работает на одном месте достаточно долго, то уже хорошо знает пациентов в лицо, знаком с их историей болезни, а значит, может быстрее принять решение, какое лечение назначить. Именно участковые терапевты приходят на дом по вызову.

Такая специфика требует хороших познаний в самых разных областях медицины. Без этих знаний невозможна успешная и своевременная диагностика заболевания, его лечение и профилактика рецидивов. Сегодня свой профессиональный праздник многие участковые терапевты встречают на рабочем месте, принимая поздравления от коллег и своих пациентов.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

На 17 октября также выпадает Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Его отмечают по всему миру, в том числе в России, но, конечно, не как праздник. Вот что это за событие: это часть интернациональной кампании по ликвидации бедности на планете;

отмечается ежегодно 17 октября, дата не меняется;

день был учреждён в 1992 году Генассамблеей Организации Объединённых Наций;

ООН призывает правительства стран в эту дату проводить мероприятия, посвящённые борьбе с нищетой.

История Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты началась 17 октября 1987 года. Тогда около ста тысяч человек собралось в Париже на площади Трокадеро, где в 1948 году утвердили Всеобщую декларацию прав человека. Их заявление о том, что нищета — это нарушение таковых, было запечатлено на памятном камне. В 1992 году на Генассамблее ООН в честь такого события и учредили новый памятный день.

Именно ликвидация нищеты во всех её формах встала под номером один в списке 17 Целей в области устойчивого развития до 2030 года, утверждённых в 2015 году всеми государствами – членами ООН. Слово "нищета" часто употребляется как термин, означающий крайнюю бедность. В ООН под нищетой понимают ситуацию, когда человек вынужден голодать или недоедать, у него нет доступа к образованию и другим основным социальным услугам. По подсчётам международных организаций, в таком положении на Земле примерно 711 миллионов человек, то есть чуть менее 10% населения планеты. Примерно 70% из их числа приходится на страны Южной Азии и Южной Африки. Одной из беднейших стран мира является Бурунди, где более 70% населения вынуждено жить в нищете.

В России борьба с бедностью остаётся одним из безусловных приоритетов властей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России сокращается, эту тенденцию необходимо будет сохранить. Он уточнил, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян, её уровень оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%.

Собор Казанских святых

17 октября отмечается Собор Казанских святых. Фото © Пресс-служба Казанской епархии

17 октября в России отмечается церковный праздник под названием Собор Казанских святых. Рассказываем о нём: это праздник Русской православной церкви;

отмечается 17 октября (4-го по старому стилю), дата не меняется;

в этот день совершаются службы, посвящённые преподобномученикам, священномученикам, святителям казанским.

Собор Казанских святых был установлен в 1984 году по инициативе епископа Казанского и Марийского Пантелеимона (Митрюковского). Праздник отмечается в день обретения мощей святителей Гурия и Варсонофия.

Святитель Гурий жил в XVI веке, в миру носил имя Григорий. За своё благочестивое поведение он был принят в дом боярина — князя Пенькова — и вскоре стал там управляющим поместьем. Но друзья князя из зависти решили навредить верующему — заявили его хозяину, что работник якобы имел связь с его супругой. Боярин заточил Григория в яму, но вскоре тот смог сбежать. Григорий ушёл в монастырь преподобного Иосифа Волоколамского, там получил святой чин с именем Гурий. Вскоре он стал игуменом, а затем и епископом.

Варсонофий же до иночества звался Иоанном, был ближайшим сподвижником Гурия. Он побывал в татарском плену, изучил местные нравы и язык. Много лет спустя получил сан архимандрита и стал настоятелем возводившегося Спасо-Преображенского монастыря. Святитель Гурий и святитель Варсонофий в прямом и переносном смысле слова утвердили оплот казанского православия.

Приметы 17 октября

Ерофеев день

Русская православная церковь 17 октября также чтит память Иерофея Афинского — христианского священномученика I века. Он был учеником апостола Павла, а согласно некоторым источникам, ещё и первым епископом Афин, но это утверждение противоречит ряду других документов, где говорится, что таковым был Дионисий Ареопагит. Димитрий Ростовский называет Иерофея священномучеником, но в византийских и славянских источниках упоминаний о его страданиях нет.

В народе же в эту дату праздновали Ерофеев день. В лес было ходить нельзя — боялись лешего, который будто бы собирался уходить в спячку. Считалось также, что морозы уже на пороге — "с Ерофея и зима шубу надевает", "с Ерофея холода сильнее". В этот день было принято помогать бедным. Если обойти стороной их нужды, можно навлечь на себя беду. На Ерофея были под запретом ругань и скандалы. Считалось, что, если пренебречь этим правилом, они в будущем только удвоятся. Также нельзя держать дом в беспорядке. Люди верили, что домовой может рассердиться, — и все вещи нужно попрятать.

Погодные приметы 17 октября

Красный закат — к морозам.

Первый снег на Ерофея — к холодной зиме.

Птицы у дома гнёзда вьют — к скорым холодам.

Листья с берёзы не осыпались — снег ляжет не скоро.

Именинники 17 октября

17 октября именины у российского актёра Дмитрия Дюжева. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 17 октября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Василий

Вероника

Владимир

Дмитрий

Ерофей

Михаил

Николай

Павел

Пётр

Степан

Тихон

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев