Названо 5 изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя

В пору постоянно тёмного, холодного и дождливого ноября нагрузка на человеческий организм растёт. Есть простой способ помочь себе пережить этот непростой период: нужно провести 30 дней без алкоголя. После месяца подобного воздержания положительные перемены в организме у большинства людей будут заметны невооружённым взглядом. Подтверждением этой теории служат эксперименты учёных и мнение врачей. О пяти главных после месяца без алкоголя в своём материале пишет издание Fox News.

1. Состояние печени улучшится При употреблении спиртного, даже умеренном, растёт риск развития болезней печени, ведь, перерабатывая алкоголь, этот орган испытывает повышенную нагрузку. В частности, происходит накопление жира в тканях печени, что чревато развитием жировой болезни. Печень точно ответит признательностью за 30-дневный "отпуск".

2. Вы станете лучше высыпаться Многие люди убеждены, что кружка пива вечером только помогает уснуть и никак не мешает высыпаться. Это не совсем так: уснуть действительно будет проще — с медленной фазой сна никаких проблем, зато фазу быстрого сна спиртное очень даже может нарушить. В таком случае человек не отдохнёт как следует и не получит достаточного количества энергии, а осенью эти вещи особенно важны. Перерыв от спиртного поможет легче подниматься по утрам и чувствовать себя бодрее в течение дня.

3. Снизится вес Алкогольные напитки очень калорийны, какой ни возьми. Пиво в этом плане особенно опасно, так как повышает уровень глюкозы в крови. Кроме того, алкоголь способствует повышению аппетита, так что редкий любитель спиртного употребляет его без закуски. Передышка заставит отступить вечернее желание раздербанить собственный холодильник, а показания весов после неё вас приятно удивят.

4. Пищеварение придёт в тонус Большинство людей сталкивались с расстройством желудка после спиртного, это характерный эффект таких напитков. Алкоголь снижает выработку муцина, отвечающего за защиту слизистой желудка от раздражителей, а также от гастрита и язвы. 30-дневная трезвость позволит желудку восстановиться и вернуть пищеварительные процессы в норму.

5. Значительно улучшится работа мозга Алкоголь вызывает дефекты в работе мозга, которые проявляются в проблемах с памятью и повышенной сложности принятия решений. А частое употребление спиртного заставляет организм привыкать к определённой выработке гормонов, без которых растёт тревожность и появляется депрессия. Месяц без алкоголя прекрасно скажется на качестве памяти, скорости мышления и его гибкости. Психика получит время восстановиться, а настроение пойдёт в гору.