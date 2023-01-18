Жажда наживы: Почему Европа хочет бесплатно летать через Сибирь Политолог Александр Роджерс — о том, кто и сколько хочет сэкономить на полётах через Сибирь и почему это не получится. 17 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил на конференции Airline Economics в Дублине, что, "если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полёты над Сибирью".

То есть Евросоюз хочет, чтобы Россия перестала взимать плату с иностранных авиакомпаний за пролёт над своей территорией, в частности над Сибирью. Начал взимать соответствующую плату ещё СССР, а затем Российская Федерация продолжила эту практику.

На самом деле вопрос об отмене такой оплаты не является чем-то новым. Евросоюз поднимал эту тему ещё десять лет назад, до ухудшения отношений между РФ и ЕС в связи с их поддержкой антироссийского госпереворота на Украине. Но тогда эти запросы были не менее безосновательны, чем сейчас.

Цена вопроса в 2013 году составляла порядка 350 миллионов долларов в год. Европейские чиновники тогда плакались, что такая плата съедает доходы западных авиакомпаний от подобных перелётов. Только и тогда, и сейчас это откровенное враньё.

Ибо плата за пролёт через территорию другой страны является стандартной практикой. Более того, Россия устанавливала свой ценник ещё по-божески: если в Германии плата за транзит — 180 долларов, в Англии — 220, то в России она до последнего времени составляла всего 95 долларов за 100 километров.

Фото © Shutterstock

И это вовсе не "торговля воздухом". В эту сумму, между прочим, входит диспетчерское сопровождение самолётов на всём протяжении пути. Координирование и коррекция курса, согласование высоты, времени и направления пролёта, иное взаимодействие с диспетчерскими службами. Кроме собственно инфраструктуры диспетчеров, под это дело ещё и специально выделяется диапазон частот, что также подлежит лицензированию. Плюс ещё и работа метеорологов, которые отслеживают погодные условия по всему маршруту. То есть это не "берёшь и летишь", а достаточно сложный и затратный процесс.

Без платы, конечно, теоретически можно летать, но, как говорит один мой коллега, "только по пачке Беломора". А без диспетчерского сопровождения неизбежно последуют отклонения от курса, что увеличит расход топлива и грозит попаданием в сложные погодные условия, что и вовсе ставит под угрозу безопасность и самолётов, и пассажиров.

Можно, конечно, летать вокруг территории Российской Федерации (некоторые так и пытаются), но это получается существенно дольше и дороже. Примерно в полтора раза.

Впрочем, сейчас этот вопрос поднимать вообще не ко времени, ибо Евросоюз сам первым ввёл запрет на пролёт через свою территорию российских самолётов, а мы закрыли для них своё небо в ответ. И финансовые потери, которые несут западные авиакомпании в связи с закрытием такого выгодного и востребованного направления, как транссибирские перелёты (из ЕС в Китай, Японию и прочую Юго-Восточную Азию и обратно), уже поставили несколько этих компаний на грань банкротства. Сильнее всех пострадала Finnair — видимо, нужно ещё больше хотеть в НАТО.

Но даже когда текущая конфликтная ситуация разрешится, то смысла в разговорах об отмене платы за пролёт всё равно не будет, ибо соответствующая инфраструктура нуждается в средствах для амортизации и модернизации своей деятельности. Точно так же, как и страны Евросоюза не будут отменять для наших авиакомпаний плату за пролёт через их территорию (там, правда, территории существенно меньше, соответственно, и плата суммарно ниже). Ну а насчёт того, что нам такая ситуация выгоднее, так за всё надо платить — это основной принцип так любимого Западом капитализма.

Авторы Александр Роджерс