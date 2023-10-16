Вырезали желчный пузырь, но не помогло: Россиянка заболела загадочной болезнью после ковида

Анна Пахомова из Новосибирска уже долгое время мучается из-за постковидного синдрома — у неё появились осложнения с поджелудочной. Сейчас женщина каждый день просыпается с болями, пьёт кучу таблеток и лежит под капельницами. Медики не могут поставить точный диагноз, поэтому сибирячка требует провести врачебный консилиум, чтобы специалисты помогли ей избавиться от болей.

Как сообщает kp.ru, Пахомова заболела коронавирусом весной 2021 года. Она перестала чувствовать вкусы и запахи, позже у неё поднялась температура. После предполагаемого выздоровления женщина сделала ещё один тест на ковид, оказавшийся отрицательным. Однако слабость и боль в левом боку не проходили, и Анна начала разбираться, в чём дело.

"Я похудела с 56 до 43 килограммов. Боли были со стороны поджелудочной. Я обратилась к гастроэнтерологу. До декабря лечилась у него, а потом боли начались в печени и поджелудочной. В 2022 году мне удалили желчный пузырь. Думали, проблема в нём и всё должно пройти, но нет", — подчеркнула Пахомова.

По словам жительницы Новосибирска, боли только усиливались, появились отёки. Женщине пришлось уволиться с работы, чтобы заняться своим здоровьем. Ей сменили первую группу инвалидности на вторую.

Впоследствии Пахомову начали беспокоить почки. Теперь женщине приходится есть только каши, супы и детское пюре, а также принимать сильные обезболивающие и противорвотные.

После очередного обследования у врачей появилась версия о причине ухудшения состояния сибирячки. Как рассказала сама пациентка, ей сделали КТ и поставили предварительный диагноз: подозрение на нейроэндокринную опухоль. Для подтверждения диагноза Пахомовой нужно отправиться в Красноярск, а затем оттуда поехать в Москву или в Санкт-Петербург на лечение.