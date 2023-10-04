От осложнений после ковида умер известный московский андеграунд-рэпер Джино

Московский андеграунд-рэпер Никита Островский, известный под псевдонимом Джино, умер от осложнений после коронавируса. Как пишет Mash, у 41-летнего музыканта произошла остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала, Островского с признаками простуды госпитализировали два дня назад. Сегодня же артист скоропостижно скончался.

В нулевых Джино был участником группы "1000 слов", также в 2018 году он записал совместный трек с рэпером Оксимироном*. Однако за всю свою карьеру Островский выпустил лишь два сольных релиза. В текущем году артист планировал реанимировать музыкальную деятельность и готовил к выходу несколько синглов.

Ранее стало известно о смерти актёра из сериала "Тихий Дон" Сергея Зубенко. Артисту было 62 года, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.