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4 октября, 14:08

От осложнений после ковида умер известный московский андеграунд-рэпер Джино

Mash: Рэпер Никита Островский умер в 41 год от осложнений после ковида

<p>Никита Островский. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo4497810_457239246" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Никита Джино</a></p>

Никита Островский. Обложка © VK / Никита Джино

Московский андеграунд-рэпер Никита Островский, известный под псевдонимом Джино, умер от осложнений после коронавируса. Как пишет Mash, у 41-летнего музыканта произошла остановка сердца из-за острой сердечной недостаточности.

По информации телеграм-канала, Островского с признаками простуды госпитализировали два дня назад. Сегодня же артист скоропостижно скончался.

В нулевых Джино был участником группы "1000 слов", также в 2018 году он записал совместный трек с рэпером Оксимироном*. Однако за всю свою карьеру Островский выпустил лишь два сольных релиза. В текущем году артист планировал реанимировать музыкальную деятельность и готовил к выходу несколько синглов.

Ранее стало известно о смерти актёра из сериала "Тихий Дон" Сергея Зубенко. Артисту было 62 года, он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

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* Включён в реестр иноагентов.

Наталья Исакова
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