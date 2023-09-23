Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 23:20

Россиян предупредили о постковидном синдроме даже при лёгком течении болезни

Профессор Продеус: Постковидный синдром опасен и при лёгком течении коронавируса

Постковидный синдром может появиться, даже если CoViD-19 протекал легко. Об этом НСН рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По его словам, постковидный синдром может появиться вне зависимости от штамма и течения болезни.

"Люди из групп риска особенно подвержены острому течению, но никто не исключает постковидный синдром даже при относительно нетяжёлом течении для людей среднего возраста, которые относительно здоровы", подчеркнул Продеус.

Эксперты раскрыли, кому стоит сделать прививку из-за нового штамма коронавируса

Эксперты раскрыли, кому стоит сделать прививку из-за нового штамма коронавируса

Ранее вирусолог Пётр Чумаков предупредил, что волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут появляться ещё два года, а потом на ковиде перестанут делать акцент.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров