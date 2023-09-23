Россиян предупредили о постковидном синдроме даже при лёгком течении болезни

Постковидный синдром может появиться, даже если CoViD-19 протекал легко. Об этом НСН рассказал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

По его словам, постковидный синдром может появиться вне зависимости от штамма и течения болезни.

"Люди из групп риска особенно подвержены острому течению, но никто не исключает постковидный синдром даже при относительно нетяжёлом течении для людей среднего возраста, которые относительно здоровы", — подчеркнул Продеус.