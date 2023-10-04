Минздрав ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России внёс препараты для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учёта (ПКУ), тем самым ужесточив их оборот. Об этом сообщается в приказе ведомства, опубликованном в среду, 4 октября, на официальном портале правовой информации.

О том, что препараты для прерывания беременности могут внести в перечень подлежащих учёту, стало известно минувшим летом. Речь идёт о препаратах мизопростол и мифепристон. В Минздраве пояснили, что их приём вне больниц увеличивает риск осложнений и даже может грозить летальным исходом для женщины. Позже в ведомстве озвучили рекомендованные препараты для экстренной контрацепции, которые по-прежнему будут доступны, — это левоноргестрел, комбинированные оральные и внутриматочные контрацептивы. А 3 августа первый российский регион запретил пропаганду абортов. В Мордовии депутаты Госсобрания одобрили законопроект, который устанавливает ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.