Милонов предложил исключить из ОМС аборт по немедицинским показаниям

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил исключить аборт из медицинских услуг, оказываемых за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Исключение парламентарий предлагает сделать только для случаев, когда к аборту есть медицинские или социальные показания (например, беременность в результате изнасилования).

"Дальнейшая государственная поддержка проведения абортов по желанию (без объективных показаний к искусственному прерыванию беременности) вступает в очевидное противоречие с решением первоочередной задачи национального развития — стабильным повышением уровня рождаемости в России", — говорится в пояснительной записке, которая есть у RT.

Милонов добавил, что общество и государство должны рассматривать искусственное прерывание беременности как крайнюю меру. Депутат считает, что его инициатива поможет сократить общее число абортов, высвободить дополнительные средства для государственной поддержки материнства, отцовства и детства, снизить социальную напряжённость в обществе.