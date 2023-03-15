Врач рассказала о пяти последствиях аборта для репродуктивного здоровья женщины

Аборт может существенно повлиять на репродуктивное здоровье женщины. Если пациентка думает о прерывании беременности, то важно знать, чем оно может обернуться. Так, одним из последствий является нарушение менструального цикла. Об этом в беседе с Лайфом рассказала репродуктолог клиники NGC Александра Вислогузова.

"Прерывание беременности — стресс для организма. После выкидыша или любого вида аборта организму понадобится время, чтобы восстановить цикл. Для стабилизации цикла врач может порекомендовать приём комбинированных оральных контрацептивов", — отметила она.

Кроме того, аборт может вызвать воспалительные процессы. К наиболее распространённым относится, в частности, эндометрит — речь идёт о проблемах с функциональным слоем матки. Также не стоит забывать про сальпингит — нарушения, связанные с маточными трубами. Ещё одним негативным последствием является образование спаек.

"Спайки — одно из основных последствий длительного воспаления. Они могут возникнуть как в полости матки, так и в маточных трубах, что может привести к их непроходимости. Зарастание полости матки соединительнотканными спайками (или синдром Ашермана) может развиться после нескольких абортов", — подчеркнула врач.

Также Вислогузова обратила внимание на бесплодие. Она уточнила, что непроходимость маточных труб и воспаление в полости матки могут привести к невозможности самостоятельного зачатия в будущем. Из-за аборта также могут возникнуть трудности вынашивания.

"Как правило, трудности возникают из-за систематических хирургических вмешательств, затрагивающих шейку матки. Из-за этого шейка может потерять тонус, что может привести к самопроизвольному прерыванию желанных беременностей, хроническому невынашиванию и преждевременным родам", — заключила репродуктолог.