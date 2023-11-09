Патриарх Кирилл признался, за что его отца отправили в пятилетнюю ссылку на Колыму

Отца Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму из-за орфографии. Об этом рассказал сам предстоятель Русской православной церкви на съезде Общества русской словесности и педагогического конгресса "Наследие К.Д. Ушинского и современное образование".

Патриарх объяснил, что Михаил Гундяев был сослан советскими властями на Колыму, так как при обыске у него нашли конспекты высших богословских курсов, в которых слово "Бог" было написано с заглавной буквы.

"Переглянувшись, один пальцем ткнул в это слово и говорит: "Ишь, "Бог" пишет с большой буквы!" На что второй сказал: "Больше ничего искать не надо, этого достаточно", — рассказал он.