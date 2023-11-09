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9 ноября, 14:39

Патриарх Кирилл признался, за что его отца отправили в пятилетнюю ссылку на Колыму

Патриарх Кирилл заявил, что его отца сослали за слово "Бог" с заглавной буквы

Отца Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерея Михаила Гундяева отправили в ссылку на Колыму из-за орфографии. Об этом рассказал сам предстоятель Русской православной церкви на съезде Общества русской словесности и педагогического конгресса "Наследие К.Д. Ушинского и современное образование".

Патриарх объяснил, что Михаил Гундяев был сослан советскими властями на Колыму, так как при обыске у него нашли конспекты высших богословских курсов, в которых слово "Бог" было написано с заглавной буквы.

"Переглянувшись, один пальцем ткнул в это слово и говорит: "Ишь, "Бог" пишет с большой буквы!" На что второй сказал: "Больше ничего искать не надо, этого достаточно", рассказал он.

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Патриарх дополнил, что этого вполне хватило для того, чтобы его отца отослали на пять лет на Колыму. Однако тогда отец главы РПЦ не отчаивался и "радовался, что переносит скорби не за какие-то преступления, а за верность Господу".

А ранее Лайф рассказывал, что патриарх Кирилл заявил об обнаружении иконы Казанской Божией Матери XVI века, перед которой молились ещё Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Глава РПЦ пообещал передать святыню в Казанский храм на Красной площади в Москве. По словам патриарха, икону помог вернуть в храм выдающийся искусствовед.

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LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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