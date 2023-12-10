8 привычек советских бабушек и дедушек, благодаря которым в СССР росли здоровые внуки Оглавление Советская закалка Режим дня Относительная свобода Стрижки своими руками Тёплая одежда Лечение травами Соблюдение традиций Правильное питание Чем советские принципы воспитания коренным образом отличались от современных и почему главным было здоровье, а не красота. 128463 128463 Обложка © ТАСС / Александр Овчинников

Советская закалка

Детей в СССР всегда и везде закаляли. Фото © ТАСС / Николай Никитин

Детей в СССР всегда и везде закаляли. Младенцев в деревнях зимой в холода ненадолго выносили на мороз в сени раздетыми. Даже в детских садах поливали холодной водой на ноги. И поутру босиком по росе бегали, и у колодца водой обливались, и после баньки в снег окунались наравне со взрослыми. Ну если не окунались, то растирали снегом малышню обязательно. А потом опять в баню — и никаких простуд! А уж летом в деревне у деда закаливание было обязательным.

Режим дня

Ещё одной основой детского здоровья считался режим. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа

Ещё одной основой детского здоровья считался режим: встать вместе с первыми петухами, принимать пищу в определённые часы, ложиться спать, едва настали сумерки. Так жили наши пращуры, такого режима придерживались наши бабушки и дедушки, точно так же в СССР приучали поступать каждое новое поколение. Не кусочничать между приёмами пищи, за полночь не засиживаться, глаза у телевизора не портить, при фонарике не читать.

Относительная свобода

Ребёнок рос и учился распоряжаться досугом сам. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Несмотря на строгий режим, в деревне летом детворе предоставлялась почти полная свобода. Ребёнок рос и учился распоряжаться досугом сам. Сам и отвечал за свои поступки. Купались в реке до посинения, гуляли по лесу, покуда хватало сил, обследовали с пацанами окрестности села. Но дело должны были помнить. Помочь на огороде, прополоть грядку или окучить несколько рядков картошки — физическая нагрузка воспитывала будущего выносливого работника.

Стрижки своими руками

Чтобы шевелюра у детей была густой, старшее поколение в СССР брило их налысо вплоть до четырёхлетнего возраста. Фото © ТАСС / Евгений Петрийчук

Чтобы шевелюра у детей была густой, старшее поколение в СССР брило их налысо вплоть до четырёхлетнего возраста — хоть мальчиков, хоть девочек. Считалось, что это укрепляет волосы. И действительно, волосы у наших бабушек были на загляденье: у многих ниже пояса, а у некоторых и до пола. За ними на совесть ухаживали — по-своему, по-деревенски — мазали репейным, а то и сливочным маслом. Вот такая была деревенская "косметика".

Тёплая одежда

Заставляли девочек надевать тёплые рейтузы, мальчиков — носить тёплые шапки и всегда повязывали малышне шарф. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров

С детской одеждой в СССР поступали по принципу: "Сибиряк не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается". Знали, что в нашем климате простыть легче лёгкого, а лечиться придётся долго. Поэтому заставляли девочек надевать тёплые рейтузы, мальчиков — носить тёплые шапки и всегда повязывали малышне шарф. Ну а на прогулке ребятня уже сама регулировала теплообмен — тут варежки скинет, там пуговку расстегнёт. И с головой — в сугроб! Болели, простывали, грипповали, но проходило всё, как правило, быстро, обходились без антибиотиков.

Лечение травами

Если дело доходило до простуд, то лечились травами и народными средствами. Фото © ТАСС / Александр Малаховский

Если дело доходило до простуд, то лечились травами и народными средствами. Прогреть ноги в горячей воде, если они промокли; выпить молока с содой, если закашлял, прогреть ребёнка в бане при переохлаждении. При длительных болезнях в ход шли травы: календула и ромашка — от горла; чабрец — от кашля, пустырник — от беспокойства и бессонницы, грудной сбор — при бронхите.

А ещё было замечательное прогревание груди и спины скипидаром, растирание спиртом, ну и, конечно, горчичники, куда же без них. Не самое приятное, надо сказать, лечение. Ещё были ингаляции над горячей картошкой, сваренной непременно в мундире, или ингаляции над травяными отварами. Вот это было мученье! Ребёнка накрывали тёплым одеялом и заставляли вдыхать горячий пар. Пот лился ручьём, но почему-то становилось легче.

Соблюдение традиций

Лечили не только травами. Лечили и молитвами, и святой водой. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников

Лечили не только травами. Лечили и молитвами, и святой водой. Где не было храмов, святую воду делали просто — окунали в неё иконы. Лечили и заговорами. Особенно испуг, заикание, брызгали на детей святой водой и даже веники клали под детские кроватки, чтобы ребёнок побыстрее выздоровел.

Правильное питание

Детей старались кормить самым лучшим, да и не было в деревне особо вредных продуктов, разве что карамельки в магазине. Детей поили парным молоком — то есть молоком из-под коровы, пекли оладьи с натуральной сметаной и свежайшими сливками. Картошечка была со своего огорода, огурчики-помидорчики со своей грядки, без химии, а яйца от деревенских кур, может, и были помельче, да только вкуснее магазинских в десять раз.

Никаких полуфабрикатов дедушки и бабушки в СССР в доме не держали, готовить каждый день не ленились. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа

Никаких полуфабрикатов дедушки и бабушки в СССР в доме не держали, готовить каждый день не ленились, и многие советские внуки до сих пор помнят вкус того холодца, того настоящего пшеничного хлеба и тех золотистых блинов с хрустящей корочкой, какие печь умела только бабушка!

Авторы Александр Лаврентьев