8 привычек советских бабушек и дедушек, благодаря которым в СССР росли здоровые внуки
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Чем советские принципы воспитания коренным образом отличались от современных и почему главным было здоровье, а не красота.
Обложка © ТАСС / Александр Овчинников
Советская закалка
Детей в СССР всегда и везде закаляли. Фото © ТАСС / Николай Никитин
Детей в СССР всегда и везде закаляли. Младенцев в деревнях зимой в холода ненадолго выносили на мороз в сени раздетыми. Даже в детских садах поливали холодной водой на ноги. И поутру босиком по росе бегали, и у колодца водой обливались, и после баньки в снег окунались наравне со взрослыми. Ну если не окунались, то растирали снегом малышню обязательно. А потом опять в баню — и никаких простуд! А уж летом в деревне у деда закаливание было обязательным.
Режим дня
Ещё одной основой детского здоровья считался режим. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа
Ещё одной основой детского здоровья считался режим: встать вместе с первыми петухами, принимать пищу в определённые часы, ложиться спать, едва настали сумерки. Так жили наши пращуры, такого режима придерживались наши бабушки и дедушки, точно так же в СССР приучали поступать каждое новое поколение. Не кусочничать между приёмами пищи, за полночь не засиживаться, глаза у телевизора не портить, при фонарике не читать.
Относительная свобода
Ребёнок рос и учился распоряжаться досугом сам. Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Несмотря на строгий режим, в деревне летом детворе предоставлялась почти полная свобода. Ребёнок рос и учился распоряжаться досугом сам. Сам и отвечал за свои поступки. Купались в реке до посинения, гуляли по лесу, покуда хватало сил, обследовали с пацанами окрестности села. Но дело должны были помнить. Помочь на огороде, прополоть грядку или окучить несколько рядков картошки — физическая нагрузка воспитывала будущего выносливого работника.
Стрижки своими руками
Чтобы шевелюра у детей была густой, старшее поколение в СССР брило их налысо вплоть до четырёхлетнего возраста. Фото © ТАСС / Евгений Петрийчук
Чтобы шевелюра у детей была густой, старшее поколение в СССР брило их налысо вплоть до четырёхлетнего возраста — хоть мальчиков, хоть девочек. Считалось, что это укрепляет волосы. И действительно, волосы у наших бабушек были на загляденье: у многих ниже пояса, а у некоторых и до пола. За ними на совесть ухаживали — по-своему, по-деревенски — мазали репейным, а то и сливочным маслом. Вот такая была деревенская "косметика".
Тёплая одежда
Заставляли девочек надевать тёплые рейтузы, мальчиков — носить тёплые шапки и всегда повязывали малышне шарф. Фото © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров
С детской одеждой в СССР поступали по принципу: "Сибиряк не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается". Знали, что в нашем климате простыть легче лёгкого, а лечиться придётся долго. Поэтому заставляли девочек надевать тёплые рейтузы, мальчиков — носить тёплые шапки и всегда повязывали малышне шарф. Ну а на прогулке ребятня уже сама регулировала теплообмен — тут варежки скинет, там пуговку расстегнёт. И с головой — в сугроб! Болели, простывали, грипповали, но проходило всё, как правило, быстро, обходились без антибиотиков.
Лечение травами
Если дело доходило до простуд, то лечились травами и народными средствами. Фото © ТАСС / Александр Малаховский
Если дело доходило до простуд, то лечились травами и народными средствами. Прогреть ноги в горячей воде, если они промокли; выпить молока с содой, если закашлял, прогреть ребёнка в бане при переохлаждении. При длительных болезнях в ход шли травы: календула и ромашка — от горла; чабрец — от кашля, пустырник — от беспокойства и бессонницы, грудной сбор — при бронхите.
А ещё было замечательное прогревание груди и спины скипидаром, растирание спиртом, ну и, конечно, горчичники, куда же без них. Не самое приятное, надо сказать, лечение. Ещё были ингаляции над горячей картошкой, сваренной непременно в мундире, или ингаляции над травяными отварами. Вот это было мученье! Ребёнка накрывали тёплым одеялом и заставляли вдыхать горячий пар. Пот лился ручьём, но почему-то становилось легче.
Соблюдение традиций
Лечили не только травами. Лечили и молитвами, и святой водой. Фото © ТАСС / Анатолий Седельников
Лечили не только травами. Лечили и молитвами, и святой водой. Где не было храмов, святую воду делали просто — окунали в неё иконы. Лечили и заговорами. Особенно испуг, заикание, брызгали на детей святой водой и даже веники клали под детские кроватки, чтобы ребёнок побыстрее выздоровел.
Правильное питание
Детей старались кормить самым лучшим, да и не было в деревне особо вредных продуктов, разве что карамельки в магазине. Детей поили парным молоком — то есть молоком из-под коровы, пекли оладьи с натуральной сметаной и свежайшими сливками. Картошечка была со своего огорода, огурчики-помидорчики со своей грядки, без химии, а яйца от деревенских кур, может, и были помельче, да только вкуснее магазинских в десять раз.
Никаких полуфабрикатов дедушки и бабушки в СССР в доме не держали, готовить каждый день не ленились. Фото © ТАСС / Эндель Таркпеа
Никаких полуфабрикатов дедушки и бабушки в СССР в доме не держали, готовить каждый день не ленились, и многие советские внуки до сих пор помнят вкус того холодца, того настоящего пшеничного хлеба и тех золотистых блинов с хрустящей корочкой, какие печь умела только бабушка!