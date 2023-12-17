6 развратных трендов советских женщин, которые вернулись в моду Оглавление Прозрачные блузки Бельё напоказ Узкие брюки Мини-юбки Рваные колготки Декольте Почему в моду вернулись модные детали, при помощи которых советские женщины хотели выглядеть сексуально, но это часто считалось неприличным. 11401 11401 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, © Getty Images / Elizaveta Becker

Чтобы прилично выглядеть в СССР, следовало соблюдать целый ряд условий. Главным для женской одежды была женственность и скромность. Мужчины в СССР были весьма практичны, и если и обращали внимание на ярких женщин, то женились на самых обычных "серых мышках". Поэтому выделяться из толпы было даже опасно, можно было прослыть легкомысленной, и тогда — прощайте, женихи! А что поделать, при всём равноправии общество в СССР было весьма патриархальным.

Прозрачные блузки

Блузки из гипюра или полупрозрачной синтетики в СССР были. (Слева). Справа — современный вариант. Фото © ТАСС / Геннадий Попов, © Shutterstock

Блузки из гипюра или полупрозрачной синтетики в СССР были, промышленность их выпускала. Но куда, а главное, как в них можно было ходить, на эту тему между дамами велись самые ожесточённые споры. Одни считали, что под такие блузки нужно надевать что-то ещё кроме белья, но что, было неясно, — топы в СССР не отшивались. Они появились только в самом конце 1980-х годов.

Другие советовали ограничиться бюстгальтером, третьи считали, что поверх бюстгальтера следует носить комбинацию, четвёртые уверяли, что бельё вообще носить не нужно, зато нужно пришивать на кофточку с изнанки белые "заплатки", чтобы не было видно соски. Но поскольку первое, второе и третье приводили к тому, что совершенно посторонние люди видели надетое под блузку бельё, а четвёртое вообще было немыслимым, независимо от размера бюста, кружевные и полупрозрачные блузки так и оставались висеть в шкафу "до лучших времён".

Разумеется, эти времена так никогда и не настали. И зачем только были деньги потрачены? Впрочем, подобную кофточку всегда можно было передарить кому-то помоложе, надеясь, что новая владелица как-то выйдет из ситуации. Единственным способом носить такую блузку в СССР было надеть её под пиджак и потом ни в коем случае его не снимать.

Бельё напоказ

Слева — модель 1974 год. Современная женская мода предлагает носить вещи, при которых женское бельё специально выставляется напоказ. (Справа) Фото © ТАСС / Виталий Созинов, Борис Трепетов, © Shutterstock

Современная женская мода предлагает носить вещи, при которых женское бельё специально выставляется напоказ. В недавнем прошлом это были джинсы с заниженной талией, в которых были прекрасно видны женские трусики. Теперь это различные лонгсливы с широким воротом, растянутым на плечи, при котором прекрасно видны лямки бюстгальтера. К таким лонгсливам бельё подбирается специально. Причём модели предлагается носить как юным девушкам, так и вполне зрелым дамам. Для подростков и юных нимф нет никаких моральных препятствий к тому, чтобы надеть бюстгальтер с майкой, из-под лямок которой видны лямки разноцветного белья. Подумаешь! Лифчики носят все!

В СССР такой тренд был не просто запретным — он считался крайне аморальным. Даже в тридцатиградусную жару посторонние люди не должны были видеть лямок бюстгальтеров, а уж показ нижнего белья считался верхом неприличия. Исключение составляли женщины и девушки в купальниках, идущие на пляж, — лямка купальника, как правило, проходила по шее, и скрыть её было невозможно, да она и была вполне приличной: синтетической и цветной.

Возможно, частично такая "аморалка" была связана и с тем, что повседневное женское бельё в СССР особой красотой не отличалось. А панталоны возрастных женщин вообще могли вызвать оторопь.

Узкие брюки

Манекенщица во время демонстрации брючного костюма в комплекте с блузой из ситца, разработанного художниками-модельерами Ленинградского дома моделей Мариной Титовой и Зоей Волокитиной, на Университетской набережной реки Невы. Май 1970 года. Справа — современный вариант. Фото © ТАСС / Павел Федотов, © Freepik

Да, начиная с конца 1960-х годов джинсы в Стране Советов являлись мечтой как парней, так и девушек. Но до 1960-х годов брюки в гардеробе женщин считались недопустимыми. Да, советская труженица или спортсменка могла надеть на работе бесформенный комбинезон или спортивные штаны на стадионе. Да, после войны молодые девчонки сами шили себе брюки. Но какие это были брюки! Шаровары, словно по Гоголю, "шириной с Чёрное море". Шили без всяких выкроек, на глаз, на поясе собирали резинкой. Брюки в обтяжку долгое время оставались табу. А первые московские студентки, рискнувшие надеть узкие брюки, подвергались нещадной критике со стороны преподавателей. Просто это уже мало кто помнит. Выставить напоказ "всё" мало кто осмеливался.

Мини-юбки

Девушки в мини на улицах Душанбе. Сентябрь 1984 года. (Слева) Фото © ТАСС / Виктор Углик, © Freepik / lookstudio

Мода на мини-юбки в СССР случалась, но быстро проходила. Связано это было со сменой сезона с летнего на более холодный осенний, а также с тем фактом, что вплоть до конца 1970-х годов женщины носили чулки — то есть физически не могли носить короткие юбки. Зря Ив Монтан тряс у себя в Париже советскими женскими панталонами с начёсом — любая француженка где-нибудь в Нерюнгри с удовольствием напялила бы их на себя в морозы. Здоровье важнее красоты. Это уже потом в продаже появились шерстяные рейтузы, а потом и колготки, которые в СССР везли из Чехословакии.

Но даже с колготками надеть в провинции мини-юбку было эпатажем вплоть до середины 1980-х годов. Общество само старалось держать себя в рамках. Коротенькие юбочки были позволительны только маленьким девочкам. Для школьниц и студенток пределом мечтаний оставалась длина юбки до середины бедра. Ещё лучше — на ладонь выше колена. Выше — ни-ни.

Рваные колготки

Реклама колготок на площади Киевского вокзала в Москве. Август 1988 года. (слева) Стиль гранж (справа). Фото © ТАСС / Валерий Христофоров, © Shutterstock

До сих пор актуален стиль гранж, подразумевающий в том числе и рваные колготки. Ноги должны быть безупречны. Но если сейчас его соблюдать нетрудно, то в советские времена это было настоящим искусством. Колготки стоили дорого — пять, шесть, семь, а то и восемь рублей. Для школьницы старших классов или для студентки это были немыслимые деньги. Хватало колготок буквально на один выход — зайти в трамвай, выйти из трамвая, и всё — колготки могли быть порваны сразу в нескольких местах.

Они цеплялись за острые края болтов, которыми ремонтировали сиденья, за содержимое авосек, за пряжки портфелей. Дырки разрастались буквально на глазах, петли спускались моментально. Ах, сколько девичьих слёз было пролито по поводу порвавшихся капроновых колготок! Денег на новые часто не было. Поэтому да, колготки штопали, умудрялись поднимать петли. В крайнем случае рваные носили под брюками — на картошку. Нищета как она есть.

Не знали советские девушки о стиле гранж, который предусматривает пренебрежение внешним видом и дырки на коленках, по краям одежды, на попе, простите, груди и других местах. А уж рваные чулки — теперь вообще последний писк моды! Никто не подумает за них краснеть, бледнеть и стыдиться. В крайнем случае скажут: "Ну да, так получилось! А вообще это модно!"

Декольте

Модель во время демонстрации украшений из серебра с вечерним нарядом. Москва, ноябрь 1975 года. (слева) Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, © Freepik / freepic.diller

"Нельзя судить женщину за одежду, особенно когда она почти раздета", — эта фраза из романа Мартти Ларни была в ходу в позднем СССР. На деле декольте прощали лишь актрисам на экране и женщинам из "высшего" общества. Впрочем, под декольте в СССР подразумевался всего лишь глубокий вырез платья. Никаких обнажённых спин! Никаких вырезов "до пупа" не было и в помине. Даже в оперу. Даже на свадьбу! Невеста должна садиться в машину, есть, пить, целоваться с женихом — а вдруг кто чего увидит? Ни в коем случае!

Поэтому самое смелое решение, к которому прибегали девицы 1980-х годов, — это вырез "кармен" на трикотаже с длинным рукавом или знаменитая американская пройма — когда обнажены плечи и закрыта шея. Но и то и другое позволялось лишь стройняшкам с первым размером груди — носить такие вещи нужно было без бюстгальтера или с бюстгальтером без бретелек — такие были редкостью, но всё же их можно было достать. А в остальном советская женщина ходила наглухо застёгнутой. Может, оно и к лучшему — всё же не на Кубе живём, на севере.

Авторы Александр Лаврентьев