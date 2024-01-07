Вкусная классика: Названы щадящие фигуру рождественские блюда

Завершение рождественского поста принято отмечать за накрытым столом. Традиционное меню по случаю христианского праздника обычно включает в себя низкокалорийные блюда. Их перечислила врач-диетолог Оксана Михалёва.

По словам специалиста, главным угощением чаще всего становится запечённая утка, фаршированная фруктами для придания нежности и особого вкуса. В качестве гарнира подаются овощи. Жирность готового блюда сравнительно невелика, поделилась кандидат медицинских наук.

"Классический винегрет также традиционно готовится на Рождество. Сочетание отварных овощей, солёной или квашеной капусты, солёных огурцов, зелёного горошка и растительного масла — вкусное, низкокалорийное и полезное блюдо. Кроме того, при оригинальной подаче оно выглядит очень нарядно", — поделилась Михалёва с газетой "Известия".

Разнообразить рождественский стол поможет и холодец, уверена диетолог. А если сделать его на курином бульоне и подать с чёрным хлебом, калорийность блюда будет сведена к минимуму. Завершает композицию десерт в виде русских блинов с узваром — славянским напитком из сухофруктов с мёдом, подытожила врач.