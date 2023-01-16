Знакомый опознал тело одной из россиянок, погибшей в авиакатастрофе в Непале
Посольство в Непале сообщило об опознании тела одной россиянки, погибшей в авиакатастрофе
Знакомый опознал тело россиянки, которая погибла при крушении самолёта авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Всего на борту судна было четверо граждан России из 68 пассажиров, опознание остальных продолжается. Об этом рассказали в Посольстве РФ в Непале.
"Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участия в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший её в аэропорту в Непале, опознал её", — сообщил собеседник РИА "Новости".
Сейчас дипмиссия вместе с семьями погибших россиян решает вопрос о вывозе тел в Россию. Как сказал представитель Управления полиции района Каски Бахадур Хадка, всего на данный момент уже опознано 26 тел погибших в авиакатастрофе. Власти Непала создали комиссию по расследованию причин трагедии. Предположительно, техническая неисправность привела к катастрофе.
Напомним, летевший в Покхару из Катманду самолёт потерпел крушение 15 января. На борту были 72 человека, в том числе четверо россиян. Одна из них — тревел-блогер из Москвы — была беременна, остальные трое россиян — члены одной семьи. В авиакомпании Yeti Airlines сообщили о гибели всех находившихся на борту, опровергнув информацию о якобы двух выживших непальцах. На месте крушения нашли чёрные ящики.
Twitter / Ajeet Kumar