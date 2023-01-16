Знакомый опознал тело одной из россиянок, погибшей в авиакатастрофе в Непале

Знакомый опознал тело россиянки, которая погибла при крушении самолёта авиакомпании Yeti Airlines в Непале. Всего на борту судна было четверо граждан России из 68 пассажиров, опознание остальных продолжается. Об этом рассказали в Посольстве РФ в Непале.

"Опознано тело одной россиянки. Посольство не принимало участия в опознании. Но знакомый погибшей россиянки, встречавший её в аэропорту в Непале, опознал её", — сообщил собеседник РИА "Новости".