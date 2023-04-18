В Туве отключили от электричества несколько улиц посёлка ради спасения кота

В посёлке городского типа Каа-Хем в Туве пришлось отключить от электричества несколько улиц, чтобы спасти кота, который несколько дней просидел на опоре ЛЭП. Об этой истории сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь Тываэнерго". Спасал питомца электромонтёр оперативно-выездной бригады Аймир Саай. Для него это уже второй подобный случай.

Спасение кота в Туве. Фото © t.me / rossetisib_tyva

"Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах <…> люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии", — указали в пресс-службе.

После того как кота сняли с опоры ЛЭП, его взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.