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18 апреля, 05:54

В Туве отключили от электричества несколько улиц посёлка ради спасения кота

В Туве обесточили несколько улиц населённого пункта из-за кота

<p>Спасённый кот из Тувы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/rossetisib_tyva/810" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rossetisib_tyva</a></p>

Спасённый кот из Тувы. Обложка © t.me / rossetisib_tyva

В посёлке городского типа Каа-Хем в Туве пришлось отключить от электричества несколько улиц, чтобы спасти кота, который несколько дней просидел на опоре ЛЭП. Об этой истории сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь Тываэнерго". Спасал питомца электромонтёр оперативно-выездной бригады Аймир Саай. Для него это уже второй подобный случай.

Спасение кота в Туве. Фото © t.me / rossetisib_tyva

Спасение кота в Туве. Фото © t.me / rossetisib_tyva

"Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах <…> люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии", — указали в пресс-службе.

После того как кота сняли с опоры ЛЭП, его взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.

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Иван Косицын
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