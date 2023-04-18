В Туве отключили от электричества несколько улиц посёлка ради спасения кота
В Туве обесточили несколько улиц населённого пункта из-за кота
Спасённый кот из Тувы. Обложка © t.me / rossetisib_tyva
В посёлке городского типа Каа-Хем в Туве пришлось отключить от электричества несколько улиц, чтобы спасти кота, который несколько дней просидел на опоре ЛЭП. Об этой истории сообщили в пресс-службе компании "Россети Сибирь Тываэнерго". Спасал питомца электромонтёр оперативно-выездной бригады Аймир Саай. Для него это уже второй подобный случай.
Спасение кота в Туве. Фото © t.me / rossetisib_tyva
"Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах <…> люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии", — указали в пресс-службе.
После того как кота сняли с опоры ЛЭП, его взяли в семью местные жители. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.
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