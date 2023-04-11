У "кошки-самозванки" Герды отобрали все награды и титулы из-за поддельной родословной

Жительница Подмосковья возила домашнюю кошку Герду на выставки и конкурсы, утверждая, что у той богатая родословная. Когда выяснилось, что продавщица обманула женщину и никаких британцев у животного в роду нет, все полученные ранее титулы у кошки просто отобрали. Об этом SHOT рассказала сама владелица.

"Породистую британку" Татьяна Плисова купила пару лет назад за 35 тысяч рублей, и ещё 300 тысяч потратила на мини-питомник в своей квартире — она очень хотела наладить кошачий бизнес.

Заводчица из Подмосковья рассказала, как продавщица кошки обманула её с родословной. Видео © t.me / SHOT

На выставках, где появлялась Плисова, кошкой восхищались, и счастливая Герда зарабатывала свои медали и грамоты. На волне успеха Татьяна решила, что пора разводить чистокровных котят, и поставила ценник на потомство в 60 тысяч рублей за каждого. Но все мечты разбились о реальность, когда заводчицу нашла владелица премиального кота по кличке Конон, который в родословной числится дедом Герды.

Женщину известили о том, что никакого отношения к династии Конона её киса-чемпионка не имеет и документы на Герду были явно подделаны. Это могли сделать, чтобы скрыть возможный кошачий инцест. В итоге у Герды отобрали все её титулы, а саму кошку и её потомство женщина решила стерилизовать.