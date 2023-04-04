Пенсионер из Омска через суд запретил кошке гулять по квартире

Пенсионер из Омска добился судебного запрета на перемещение по квартире кошки своей соседки. Об удивительной истории рассказали в региональном управлении приставов.

72-летний мужчина подал в суд на 38-летнюю женщину — вторую собственницу жилья. Омич утверждал, что соседка попросту ограничила ему доступ к местам общего пользования. В суде стороны заключили мировое соглашение. Пенсионер отказался от требований освободить кухню от холодильника и шкафа соседки, а та в ответ обязалась убрать полку из ванной, кухонный стол и ограничить свою кошку в передвижениях по квартире.

Казалось бы, конфликт улажен, однако пушистый зверь, по-видимому, не был согласен с решением и продолжил беспрепятственно гулять там, где ему хотелось. Пожилой омич возмутился поведением кошки и обратился за помощью к судебным приставам. После этого сотрудник ФССП сообщил омичке о возбуждении против неё исполнительного производства. В итоге напуганная возможным денежным штрафом и нависшей опасностью получить административную статью женщина ограничила передвижение своего питомца по квартире и спор между жильцами был окончательно разрешён.