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14 марта, 11:16

Житель Железногорска ограбил собутыльника ради достойных поминок кота

Жителя Красноярского края осудили на 4,5 года за хищение денег ради поминок кота

Житель Железногорска ограбил друга ради поминок кота. В результате суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы, сообщила в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пострадавший заявил в полицию, что его ограбил знакомый. Он рассказал, что во время застолья попросил собутыльника сходить в магазин за спиртным, тот отправился за "добавкой", но на обратном пути увидел, что машина сбила его кота во дворе. Недолго думая, вместе с приятелем хозяин погибшего животного похоронил питомца на улице, но решил, что этого недостаточно, — в фотоателье он заказал снимок пушистика в траурной рамке.

"Вернувшись во двор, железногорец потребовал у находившегося там 36-летнего знакомого денег на достойные поминки. Получив отказ, он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки и забрал её себе", — сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила против мужчины уголовное дело о грабеже, а суд признал виновным. Приговор ещё не вступил в силу. При этом ведомство сообщает, что житель Железногорска неоднократно был ранее судим.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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