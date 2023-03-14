Житель Железногорска ограбил собутыльника ради достойных поминок кота

Житель Железногорска ограбил друга ради поминок кота. В результате суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы, сообщила в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пострадавший заявил в полицию, что его ограбил знакомый. Он рассказал, что во время застолья попросил собутыльника сходить в магазин за спиртным, тот отправился за "добавкой", но на обратном пути увидел, что машина сбила его кота во дворе. Недолго думая, вместе с приятелем хозяин погибшего животного похоронил питомца на улице, но решил, что этого недостаточно, — в фотоателье он заказал снимок пушистика в траурной рамке.

"Вернувшись во двор, железногорец потребовал у находившегося там 36-летнего знакомого денег на достойные поминки. Получив отказ, он толкнул потерпевшего, а затем срезал ремешок его сумки и забрал её себе", — сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила против мужчины уголовное дело о грабеже, а суд признал виновным. Приговор ещё не вступил в силу. При этом ведомство сообщает, что житель Железногорска неоднократно был ранее судим.