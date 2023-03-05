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5 марта, 09:31

Москвич Нагиев пошёл на свидание с девушкой, но вместо секса она натравила на него грабителей

Москвича по фамилии Нагиев ограбили четверо неизвестных на свидании с девушкой-наводчицей

Житель столицы по фамилии Нагиев познакомился с очаровательной незнакомкой и отправился с ней на свидание, но вместо обещанного интима роковая соблазнительница натравила на него четверых грабителей. Детали истории узнал SHOT.

Как стало известно каналу, 44-летний уроженец Азербайджана с громкой фамилией Нагиев познакомился с девушкой в "Телеграме". На счастье мужчины, она оказалась не прочь приехать к нему в съёмную квартиру в центре столицы. Прибыв на место, она начала соблазнять москвича, оттягивая тот самый момент прелюдиями. Примерно в четыре часа утра она всё-таки "растаяла", но вместо душа пошла открывать дверь четверым грабителям в масках.

Преступники ворвались к ошарашенному мужчине и украли 24 тысячи рублей. Также с собой они прихватили парфюм за десять тысяч. Опечаленный мужчина пошёл с заявлением в полицию, где на налётчиков возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

В Москве неизвестные ограбили квартиру молодой пары свингеров прямо во время "вечеринки"

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Ранее на Бали избили инвест-блогера Юрия Бойцова и ограбили на 284 тысячи долларов. По его словам, четверо неизвестных ворвались на виллу и под угрозой расправы забрали паспорта с деньгами.

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ТАСС / imago stock&people

Оксана Попова
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