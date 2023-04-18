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18 апреля, 11:21

Храму при Госпитале для ветеранов войн в Петербурге передали икону из Донбасса

<p>Икона Николая Чудотворца. Обложка © Алексей Мавлиев / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-04-18/hramu-pri-gospitale-dlya-veteranov-voyn-peredali-ikonu-s-donbassa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

Икона Николая Чудотворца. Обложка © Алексей Мавлиев / "Петербургский дневник"

В храме Святителя Алексия при Госпитале для ветеранов войн появилась икона из Донбасса со святым образом Николая Чудотворца. Начальник медучреждения Максим Кабанов в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал, что она будет помогать исцелению пациентов, "прежде всего участников военных действий, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны".

Икона в реставрации не нуждается, её передали храму добровольцы, которых также лечат в госпитале. А добровольцам святой образ вручили прихожане, нашедшие его после обстрела в 2014 году храма в Донецке, прославляющего Покров Богородицы.

Это не первая икона, которую передают в храм. Ранее церкви при госпитале родственники пациентов подарили икону митрополита московского Алексия, лики на которой были замазаны, а лицо Христа проткнуто гвоздём, и икону с Тихвинской Богоматерью, которую в советское время забрали у школьников, использовавших её как доску для катания. Обе иконы отреставрированы, после чего были размещены в храме.

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Иван Косицын
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