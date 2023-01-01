Эксперт назвала эффективные средства, которые помогут справиться с похмельем

Алкогольное похмелье нередко упоминается в анекдотах, однако этот недуг малоприятен и сопровождается болезненными ощущениями. Как рассказала эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Вероника Очирова, помогут от него избавиться несколько эффективных способов.

"Постарайтесь хорошо выспаться: не менее восьми часов. И никогда не опохмеляйтесь, даже небольшим количеством слабого алкоголя. Это действительно принесёт кратковременный положительный эффект, однако через время самочувствие только ухудшится", — сказала она в беседе с "Газетой.Ru".

Медик посоветовала здоровый завтрак при похмелье, лучше — с лёгкими продуктами, содержащими нежирный белок и сложные углеводы. Например, каша на воде, курица или рыба на пару.

Также в таком состоянии важно прогуляться на свежем воздухе, рекомендует эксперт. Таким образом продукты распада легче выводятся из крови через дыхание.

От похмелья помогут кишечные адсорбенты в виде геля или аспирин, который лучше всего принимать на сытый желудок и не более 100 мг. Кроме того, после большого количества алкоголя специалист посоветовала пить рассол, минеральную воду, а также натуральные соки и чаи. Подойдёт и напиток для спортсменов — изотоник.