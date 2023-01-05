В Индии арестовали россиянина, который без разрешения посетил священный холм

В Индии задержан 34-летний россиянин, который оказался на священном холме Аннамалаи и запустил в нарушение правил коптер. Об этом пишет Hindu.

Мужчина приехал на отдых из города Каменск-Уральский Свердловской области. Вместе с двумя путешественниками он поднялся на холм и прошёл по маршруту для религиозных служителей во время фестиваля огней "Картигай дипам". Взобравшись на вершину, россиянин запустил коптер, чтобы снять местные красоты и индуистский храм Аннамалаияра, посвящённый Шиве. Однако оказалось, что правила запрещают подобную съёмку, а на следование по маршруту нужно специальное разрешение.

"У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — добавил сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.