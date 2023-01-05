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5 января, 16:58

В Индии арестовали россиянина, который без разрешения посетил священный холм

Hindu: Россиянин арестован после восхождения на священный холм в Индии

В Индии задержан 34-летний россиянин, который оказался на священном холме Аннамалаи и запустил в нарушение правил коптер. Об этом пишет Hindu.

Мужчина приехал на отдых из города Каменск-Уральский Свердловской области. Вместе с двумя путешественниками он поднялся на холм и прошёл по маршруту для религиозных служителей во время фестиваля огней "Картигай дипам". Взобравшись на вершину, россиянин запустил коптер, чтобы снять местные красоты и индуистский храм Аннамалаияра, посвящённый Шиве. Однако оказалось, что правила запрещают подобную съёмку, а на следование по маршруту нужно специальное разрешение.

"У российского туриста есть виза, действительная до октября 2023 года", — добавил сотрудник лесного отдела Тируваннамалайского района.

Россиянам в Египте запретят покупать билеты на поезда за местную валюту

Россиянам в Египте запретят покупать билеты на поезда за местную валюту

Ранее сообщалось, что в Индонезии во время морской прогулки на быстроходном катере чуть не погибли 34 человека. Группа отдыхающих из России, с Украины, из Австралии и Индии направлялась с острова Нуса Пенида к пляжу Санур на острове Бали, когда судно напоролось на что-то острое и начало идти ко дну.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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