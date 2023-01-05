Кадыров вернул законной хозяйке спасённого с "Азовстали" питбуля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что по его поручению депутат Госдумы Шамсаил Саралиев вернул законной хозяйке питбуля Борза, спасённого с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его словам, собака не смогла привыкнуть к новому дому и тосковала по владелице.

Кадыров вернул хозяйке спасённого с "Азовстали" питбуля. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Изо дня в день тоска пса только нарастала. Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев", — написал он в своём телеграм-канале.

Хозяйкой собаки оказалась Ирина Сирик, сдавшаяся российским военным в Мариуполе и переданная Украине в рамках обмена пленными. Она поблагодарила главу республики за питомца, ведь он член её семьи.

"Добрый день, Рамзан Ахматович. Меня зовут Ирина, я хочу поблагодарить вас за Адика, он является членом моей семьи... Спасибо вам большое. Спасибо за то, что заботились о нём", — сказала она.

Кадыров подчеркнул, что это не является подарком противнику, так как пёс был возвращён девушке, как хозяйке, а не военному.