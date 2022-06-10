Кадырову подарят "денацифицированного" пса из катакомб "Азовстали"

Зоозащитник Юрий Кованов приехал из Рязани в Мариуполь, чтобы спасать брошенных животных, лечить их и ставить на ноги. Местные жители передали ему американского стаффордширского терьера, которого обнаружили в подвалах "Азовстали". Узнав, что глава Чечни Рамзан Кадыров готов принять бойцового пса к себе, Юрий решил после выздоровления питомца лично доставить его новому хозяину.

Волонтёр рассказал о собаке, найденной в подвалах "Азовстали". Видео © t.me / Mash

"Изначально его звали Адольф, Адик. Потом хозяйка, боясь за его судьбу, это имя затёрла и написала "Адидас". Я думаю, что у него будет новое имя, которое лучше будет ему подходить. Собака будет подарена Кадырову в знак уважения и за те добрые дела, которые он здесь делает", — рассказал волонтёр телеграм-каналу Mash.

Он добавил, что уже сегодня отправится с Адиком в Грозный, чтобы лично вручить питомца главе Чечни. А затем волонтёр продолжит искать новых хозяев и для других спасённых в Мариуполе животных.