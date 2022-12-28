В США жителям целого города запретили ездить на машинах
Жителям американского города Буффало запретили ездить на машинах из-за снежной бури
Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Вclemms
В американском городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, ввели запрет на езду на автомобилях из-за обрушившейся на населённый пункт снежной бури. Об этом сообщил Марк Полонкарц — руководитель округа Эри, где расположен город.
"Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации, и запрет на езду в городе Буффало сохраняется", — отметил он.
Чтобы не давать местным жителям садиться за руль, туда была направлена полиция штата и военные полицейские. А вот ходить по Буффало можно — в отношении такого метода передвижения никаких запретов нет. Впрочем, и с пешеходами есть проблемы: в городе зафиксированы случаи мародёрства, задержано несколько человек.
Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США в конце минувшей недели. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали –41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт. По последним данным, в США в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 63 человека. При этом почти половина из погибших (33 человека) приходится на штат Нью-Йорк: особенно пострадал тот самый Буффало.