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28 декабря, 00:55
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В США жителям целого города запретили ездить на машинах

Жителям американского города Буффало запретили ездить на машинах из-за снежной бури

<p>Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/bclemms/status/1606656083514347522/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вclemms</a></p>

Снежная буря в Буффало. Обложка © Twitter / Вclemms

В американском городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, ввели запрет на езду на автомобилях из-за обрушившейся на населённый пункт снежной бури. Об этом сообщил Марк Полонкарц — руководитель округа Эри, где расположен город.

"Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации, и запрет на езду в городе Буффало сохраняется", — отметил он.

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Чтобы не давать местным жителям садиться за руль, туда была направлена полиция штата и военные полицейские. А вот ходить по Буффало можно — в отношении такого метода передвижения никаких запретов нет. Впрочем, и с пешеходами есть проблемы: в городе зафиксированы случаи мародёрства, задержано несколько человек.

Напомним, снежная буря обрушилась на ряд регионов США в конце минувшей недели. Во власти стихии оказались Огайо, Кентукки, Миссури, Канзас. Местами температура опускалась до рекордно низких значений. Так, в Вайоминге столбики термометров показывали –41 градус. Изначально сообщалось, что жертвами непогоды стали девять человек, но число погибших до сих пор растёт. По последним данным, в США в результате сильных морозов и снежной бури погибло уже 63 человека. При этом почти половина из погибших (33 человека) приходится на штат Нью-Йорк: особенно пострадал тот самый Буффало.

Иван Косицын
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