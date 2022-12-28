В США жителям целого города запретили ездить на машинах

В американском городе Буффало, расположенном в штате Нью-Йорк, ввели запрет на езду на автомобилях из-за обрушившейся на населённый пункт снежной бури. Об этом сообщил Марк Полонкарц — руководитель округа Эри, где расположен город.

"Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации, и запрет на езду в городе Буффало сохраняется", — отметил он.

Чтобы не давать местным жителям садиться за руль, туда была направлена полиция штата и военные полицейские. А вот ходить по Буффало можно — в отношении такого метода передвижения никаких запретов нет. Впрочем, и с пешеходами есть проблемы: в городе зафиксированы случаи мародёрства, задержано несколько человек.