Школьница 7 раз ударила ножом сверстницу на уроке алгебры в Дагестане

В Дагестане школьница прямо во время урока ударила одноклассницу ножом. Об инциденте рассказали в СУ СК России по республике.

Всё произошло в селе Муги Акушинского района во время урока алгебры у девятого класса. В какой-то момент одна из учениц набросилась на другую и нанесла ей 7 ножевых колото-резаных ран. В итоге девочку пришлось экстренно госпитализировать.

"Левашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в общеобразовательном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий, организована проверка.