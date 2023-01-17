Школьница 7 раз ударила ножом сверстницу на уроке алгебры в Дагестане
В Дагестане школьница напала на одноклассницу с ножом прямо на уроке
В Дагестане школьница прямо во время урока ударила одноклассницу ножом. Об инциденте рассказали в СУ СК России по республике.
Всё произошло в селе Муги Акушинского района во время урока алгебры у девятого класса. В какой-то момент одна из учениц набросилась на другую и нанесла ей 7 ножевых колото-резаных ран. В итоге девочку пришлось экстренно госпитализировать.
"Левашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в общеобразовательном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", — говорится в сообщении ведомства.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, проводится комплекс следственных действий, организована проверка.
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