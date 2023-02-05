Композитор Дунаев заявил, что Дроздова могут выписать из больницы через несколько дней
Учёный-зоолог — телеведущий Николай Дроздов — может быть выписан из больницы, где он находится с переломом рёбер с конца января, уже через несколько дней. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.
"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее", — рассказал деятель культуры.
При этом, когда точно Дроздов сможет отправиться из больницы домой, остаётся неизвестным.
Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.
ТАСС / Вадим Тараканов