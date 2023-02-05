Композитор Дунаев заявил, что Дроздова могут выписать из больницы через несколько дней

Учёный-зоолог — телеведущий Николай Дроздов — может быть выписан из больницы, где он находится с переломом рёбер с конца января, уже через несколько дней. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее", — рассказал деятель культуры.

При этом, когда точно Дроздов сможет отправиться из больницы домой, остаётся неизвестным.