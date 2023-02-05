Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 13:33

Композитор Дунаев заявил, что Дроздова могут выписать из больницы через несколько дней

Учёный-зоолог — телеведущий Николай Дроздов — может быть выписан из больницы, где он находится с переломом рёбер с конца января, уже через несколько дней. Об этом РИА "Новости" рассказал его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут и он поедет домой. Состояние хорошее", рассказал деятель культуры.

При этом, когда точно Дроздов сможет отправиться из больницы домой, остаётся неизвестным.

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров