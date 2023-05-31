Песков пояснил слова Путина "есть над чем работать" после отбитой атаки дронов на Москву
Песков: Путин во фразе "есть над чем работать" говорил о совершенствовании ПВО
Российская система противовоздушной обороны будет продолжать совершенствоваться, хотя она и продемонстрировала эффективность при отражении вчерашней атаки дронов на Москву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, что имел в виду глава государства Владимир Путин, когда говорил, что средства противовоздушной обороны Москвы "сработали удовлетворительно, но есть над чем работать".
"Президент имел в виду, что система работала эффективно, но есть пространство для повышения эффективности. И будет продолжаться работа по усовершенствованию системы ПВО, вот что имел в виду президент", — сказал Песков.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с беспилотниками: на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. Действительно, несколько зданий получили повреждения, но они оказались незначительными. Также никто из граждан серьёзно не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
LIFE