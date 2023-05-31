Песков пояснил слова Путина "есть над чем работать" после отбитой атаки дронов на Москву

Российская система противовоздушной обороны будет продолжать совершенствоваться, хотя она и продемонстрировала эффективность при отражении вчерашней атаки дронов на Москву. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, что имел в виду глава государства Владимир Путин, когда говорил, что средства противовоздушной обороны Москвы "сработали удовлетворительно, но есть над чем работать".