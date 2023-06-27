Золотов: Будем вводить в Росгвардию тяжёлые вооружения и танки

Бойцы Росгвардии вскоре получат тяжёлые вооружения и танки. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, глава военной структуры Виктор Золотов после выступления президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля.

Золотов уточнил, что этот вопрос ранее уже обсуждался с главой государства.