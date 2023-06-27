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27 июня, 11:21

Золотов: Будем вводить в Росгвардию тяжёлые вооружения и танки

Бойцы Росгвардии вскоре получат тяжёлые вооружения и танки. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, глава военной структуры Виктор Золотов после выступления президента Владимира Путина на Соборной площади Кремля.

Золотов уточнил, что этот вопрос ранее уже обсуждался с главой государства.

"Будем вводить в Росгвардию тяжёлые вооружения, танки", — проанонсировал он.

Золотов объяснил, почему отряды "Вагнера" смогли быстро продвинуться в сторону Москвы

Золотов объяснил, почему отряды "Вагнера" смогли быстро продвинуться в сторону Москвы

Ранее глава Росгвардии заявил, что подразделения ведомства во время попытки мятежа ЧВК "Вагнер" были переброшены к подступам к Москве. По его словам, правоохранители, осознавая риск всех возможных провокаций, были готовы и умереть. А ещё Золотов поделился разведданными из стана Пригожина перед мятежом.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Марина Калегина
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