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15 сентября, 09:59

"Чушь полная": Путин высказался о возможном участии добровольцев из КНДР в СВО

Путин назвал полной чушью сообщения о привлечении добровольцев из КНДР для СВО

<p>Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе осмотра космодрома Восточный. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72264/photos/72785" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе осмотра космодрома Восточный. Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал полной чушью сообщения в западных СМИ о том, что российская сторона якобы просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в спецоперации на Украине.

"Хочу сказать, что это чушь полная", — отметил российский лидер, отвечая на вопросы присутствующих на встрече двух лидеров журналистов.

"Плясать всем придётся под барыню": Путин танцевальными аналогиями оценил переговоры с Киевом

"Плясать всем придётся под барыню": Путин танцевальными аналогиями оценил переговоры с Киевом

Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. В это же время на Украине лидера КНДР внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит политика в РФ.

Наталья Исакова
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