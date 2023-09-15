"Чушь полная": Путин высказался о возможном участии добровольцев из КНДР в СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал полной чушью сообщения в западных СМИ о том, что российская сторона якобы просила привлечь добровольцев из КНДР для участия в спецоперации на Украине.

Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также лидеры государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин. В это же время на Украине лидера КНДР внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Незалежной", а также в "пособничестве России". Вероятно, украинцы таким образом отреагировали на визит политика в РФ.