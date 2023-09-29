Назван размер пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году после индексации

Размер пенсии неработающим пенсионерам в следующем году после индексации может составить 23 405 рублей. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты России.

"В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей", — отметили в ведомстве.