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29 сентября, 14:56

Назван размер пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году после индексации

Пенсия для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей

Размер пенсии неработающим пенсионерам в следующем году после индексации может составить 23 405 рублей. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты России.

"В результате перерасчёта с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1628 рублей и составит 23 405 рублей", — отметили в ведомстве.

В Минтруде добавили, что в общей сложности в 2024 году на выплаты пенсий направят свыше 10 триллионов рублей.

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Напомним, пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году хотят проиндексировать на 7,5%. Такая мера повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 миллиона граждан, подсчитали в Правительстве РФ. Также Лайф писал, кому увеличат пенсии уже с 1 октября.

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Никита Осипов
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