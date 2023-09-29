Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году хотят проиндексировать на 7,5%

Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут быть проиндексированы на 7,5%. Об этом сообщается в пятницу на сайте Правительства РФ по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предложенная мера повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн россиян, подсчитали в кабмине.