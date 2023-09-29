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29 сентября, 11:21

Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году хотят проиндексировать на 7,5%

Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут быть проиндексированы на 7,5%. Об этом сообщается в пятницу на сайте Правительства РФ по итогам заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предложенная мера повысит уровень пенсионного обеспечения 32,6 млн россиян, подсчитали в кабмине.

Заседание комиссии, где обсуждался документ, провела вице-премьер Татьяна Голикова.

"На заседании был рассмотрен и поддержан сторонами проект федерального закона "О внесении изменений в статью 10 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", разработанный в целях повышения уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции", — сообщает пресс-служба правительства.

Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2024 году

Стало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2024 году

Ранее Лайф писал, что в начале 2024 года пенсии российским пенсионерам проиндексируют на 7,5%, что соответствует заложенному уровню инфляции. Так, средняя величина выплат в стране вырастет до 23,4 тысячи рублей. А позже стало известно, кому в России увеличат выплаты уже с 1 октября 2023 года. В списке — сотрудники ФСБ, МВД и МЧС.

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Агентство "Москва"

Марина Калегина
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