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28 сентября, 02:56

Стало известно, кому в России с 1 октября увеличат пенсии

Экономист Финогенова: С 1 октября увеличат пенсии сотрудникам ФСБ, МВД и МЧС

В России с 1 октября увеличат выплаты военным пенсионерам рассказала в беседе с агентством "Прайм" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Эксперт сообщила, что с 1 октября увеличатся размеры страховой пенсии по старости за счёт повышения на 100% фиксированной выплаты у пенсионеров, которые достигли 80 лет или стали инвалидами I группы. Специалист при этом уточнила в разговоре с журналистами, сколько составит в рублях эта выплата.

"Таким образом, после повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля", — заявила Финогенова.

В то же время, по её словам, бывшим военнослужащим проиндексируют пенсии на 10,5%. Стоит отметить, что пенсии увеличат также приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых ведомств — ФСБ, ФСО, СВО, Следственного комитета, ФСИН, МВД, Росгвардии и МЧС.

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Ранее Лайф писал, что в начале 2024 года пенсии российским пенсионерам проиндексируют на 7,5%, что соответствует заложенному уровню инфляции. Так, средняя величина выплат в стране вырастет до 23,4 тысячи рублей.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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