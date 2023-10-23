В России хотят ввести единые "часы тишины"

В России определят единое время запрета на шум дома. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Государственной думы сегодня, 23 октября, пишет газета "Известия".

В настоящий момент в России отсутствуют единые правила, устанавливающие "часы тишины": каждый регион вводит их самостоятельно. Например, в Санкт-Петербурге нельзя шуметь в будни c 22:00 дo 08:00 часов, а в выходные — с 07:00 до 19:00 часов. Новый закон предполагает введение единого запрета на шум с 23:00 до 7:00 часов.

Предполагается, что будут установлены и периоды для проведения строительных работ. В будние дни сверлить стены можно будет с 9:00 до 19:00, но с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Следить за выполнением закона будет ответственный, которого выберут жильцы. Именно он должен составлять акты о нарушении и относить их в правоохранительные органы.

Что касается нарушителей правопорядка, то для них предусмотрены штрафы. Если деяние совершено впервые, гражданским лицам придётся заплатить от 500 рублей до двух тысяч. Для должностных лиц размер составит от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических — от 20 до 50 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа — 500 тысяч рублей.