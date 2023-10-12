За сбор грибов и растений из Красной книги смогут сажать на девять лет

12 октября в России вступает в силу новый закон, который предусматривает уголовную ответственность и штрафы за сбор краснокнижных грибов. Как пишет газета "Известия", за нарушение статьи УК могут лишить свободы на срок до девяти лет.

Новая статья предусматривает лишение свободы на срок до четырёх лет со штрафом до одного миллиона рублей, а в случае с демонстрацией этого преступного деяния в Интернете санкционные меры увеличиваются до шести лет тюрьмы и штрафа до двух миллионов рублей.

Самое максимальное наказание по этой статье грозит за оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета группой лиц по предварительному сговору. В таком случае предусмотрено наказание — до девяти лет со штрафом до трёх миллионов рублей.

В Минприроды рассказали журналистам, что на рассмотрение правительства внесён проект постановления с перечнем "особо ценных видов", за уничтожение или оборот которых грозит наиболее строгое наказание.

"В него вошли такие растения, как женьшень настоящий, родиола розовая — за исключением популяций Алтайского и Красноярского краев, Республики Тыва и Магаданской области. А из грибов — рядовка мацутакэ", — заявили в ведомстве.