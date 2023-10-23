В США разгорелся скандал из-за выведенного на табло стадиона фото Гитлера

В США разгорелся скандал из-за фото Адольфа Гитлера, который вывели на экран стадиона перед матчем между командами "Мичиган Стэйт Спартанз" и "Мичиган Вулверинс". Об этом пишет CNN.

Всё произошло в субботу на стадионе "Спартан" в Мичигане перед игрой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Болельщикам было предложено сыграть в викторину и ответить, в какой стране родился представленный на табло человек. После ряда вопросов на экране ко всеобщему удивлению появилось фото всеми известного нацистского диктатора.

Снимки с матча, где на экране "красуется" Гитлер молниеносно разлетелись по Сети и взвали бурю негативных эмоций у пользователей. К тому же, как оказалось позднее, Университет штата Мичиган нашёл эту викторину на одном из YouTube каналов и использовал её без разрешения на протяжении всего сезона. После инцидента заведению пришлось принести публичные извинения.

"Перед началом матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности. В дальнейшем университет не будет пользоваться услугами стороннего источника и введет более строгие процедуры проверки и утверждения всех материалов на видеоплатформах", — сказано в сообщении представителей учреждения.