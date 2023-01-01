Марокко закрывает границы для туристов из Китая

Власти Марокко запретили с 3 января 2023 года въезд на свою территорию всем пассажирам, прибывающим из Китая, — независимо от их национальности. Об этом говорится в коммюнике королевского МИДа, опубликованном 31 декабря вечером.

Запрет на въезд в страну связан с увеличением количества заражений коронавирусом в Китае и направлен на предотвращение новой волны заражений в Марокко.