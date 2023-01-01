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1 января, 00:05

Ким Чен Ын приказал массово производить тактические ядерные ракеты

Ким Чен Ын поручил разработать новые МБР и массово производить тактическое ядерное оружие

<p>Ким Чен Ын. Обложка © <a href="http://www.rodong.rep.kp/en/index.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rodong.rep.kp</a></p>

Ким Чен Ын. Обложка © rodong.rep.kp

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, глава государства также заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. В зоне досягаемости установок вся территория Южной Кореи, утверждает Ким Чен Ын. Пхеньян также планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В ответ Токио по дипломатическим каналам в Пекине выразил Пхеньяну решительный протест.

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Андрей Бражников

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