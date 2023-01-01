Ким Чен Ын приказал массово производить тактические ядерные ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и наладить массовое производство тактического ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, глава государства также заявил о создании новых реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, которые могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. В зоне досягаемости установок вся территория Южной Кореи, утверждает Ким Чен Ын. Пхеньян также планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника военного назначения.