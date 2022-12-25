Врач назвал 3 явных признака дефицита витамина С

Определить по внешности, имеется ли у человека нехватка витамина С, достаточно легко. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" эндокринолог и сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.

"Истощаются ногтевые пластины, волосы становятся ломкими и тусклыми. Развивается анемия, человек выглядит очень бледным", — объяснил врач.

По словам эндокринолога, витамин С — это основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей организма. Его нехватка может спровоцировать нарушение синтеза коллагена, из-за чего соединительная ткань теряет прочность. Это может привести к формированию множественных очагов кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.

Витамин C стимулирует синтез коллагена, предотвращая проявление фотостарения. Соответственно, его недостаток приводит к утолщению и неровности кожи, а также появлению пигментных пятен. А коже помогает оставаться здоровой и эластичной аскорбиновая кислота.