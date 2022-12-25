Врач назвал 3 явных признака дефицита витамина С
Эндокринолог Терушкин рассказал, как распознать дефицит витамина С по внешности
Определить по внешности, имеется ли у человека нехватка витамина С, достаточно легко. Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" эндокринолог и сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.
"Истощаются ногтевые пластины, волосы становятся ломкими и тусклыми. Развивается анемия, человек выглядит очень бледным", — объяснил врач.
По словам эндокринолога, витамин С — это основной водорастворимый антиоксидант в крови и клетках тканей организма. Его нехватка может спровоцировать нарушение синтеза коллагена, из-за чего соединительная ткань теряет прочность. Это может привести к формированию множественных очагов кровоизлияний в суставах, мышцах, подкожной клетчатке.
Витамин C стимулирует синтез коллагена, предотвращая проявление фотостарения. Соответственно, его недостаток приводит к утолщению и неровности кожи, а также появлению пигментных пятен. А коже помогает оставаться здоровой и эластичной аскорбиновая кислота.
Ранее диетолог Тихомирова рассказала, как восполнить недостаток витамина D зимой. Также врач отметила, что единственный продукт, в котором находится достаточно витамина D, — это печень трески.
Shutterstock