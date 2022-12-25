Два человека погибли и пять ранены при взрыве на руднике в Иране
Взрыв прогремел на руднике города Дамган на севере Ирана. Как сообщает IRNA, два человека погибли, ещё пять пострадали. Подробности происшествия выясняются.
"В результате взрыва на руднике в Дамгане два человека погибли и пять получили ранения", — говорится в сообщении.
А ранее сегодня взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле — столице Афганистана. По словам представителя сил безопасности города Халеда Задарана, ЧП произошло в Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.
Обложка ©
Shutterstock