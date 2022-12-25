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25 декабря, 17:19

Два человека погибли и пять ранены при взрыве на руднике в Иране

Взрыв прогремел на руднике города Дамган на севере Ирана. Как сообщает IRNA, два человека погибли, ещё пять пострадали. Подробности происшествия выясняются.

"В результате взрыва на руднике в Дамгане два человека погибли и пять получили ранения", говорится в сообщении.

Взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море

Взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море

А ранее сегодня взрыв прогремел в районе Посольства России в Кабуле — столице Афганистана. По словам представителя сил безопасности города Халеда Задарана, ЧП произошло в Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших нет.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
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