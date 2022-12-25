Два человека погибли и пять ранены при взрыве на руднике в Иране

Взрыв прогремел на руднике города Дамган на севере Ирана. Как сообщает IRNA, два человека погибли, ещё пять пострадали. Подробности происшествия выясняются.

"В результате взрыва на руднике в Дамгане два человека погибли и пять получили ранения", — говорится в сообщении.