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Регион
Опубликовано 25 декабря 2022, 17:16
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Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб в бою под Артёмовском

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов. Фото © strana.today

Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов. Фото © strana.today

Разработчик украинской игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб в зоне проведения СВО в районе Артёмовска. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал его брат Вячеслав.

Подробности об обстоятельствах гибели Ежова он не уточнил. До 2007 года разработчик игры об альтернативной истории в зоне взрыва на Чернобыльской АЭС работал в GSC Game World над созданием S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky на посту гейм-дизайнера.

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Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра Снегуровского под Артёмовском. Он также указал, что погибший играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй.

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Ирина Фальке
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