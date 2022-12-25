Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб в бою под Артёмовском
Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов. Фото © strana.today
Разработчик украинской игры S.T.A.L.K.E.R. Владимир Ежов погиб в зоне проведения СВО в районе Артёмовска. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал его брат Вячеслав.
Подробности об обстоятельствах гибели Ежова он не уточнил. До 2007 года разработчик игры об альтернативной истории в зоне взрыва на Чернобыльской АЭС работал в GSC Game World над созданием S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky на посту гейм-дизайнера.
Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели актёра Снегуровского под Артёмовском. Он также указал, что погибший играл в киевском театре "Чёрный квадрат", однако долгое время жил в США с семьёй.