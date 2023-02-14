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14 февраля, 16:43

Психолог назвала признаки опасного одиночества

Психолог Иванова: Опасность одиночества заключается в накоплении кортизола

Опасность одиночества заключается в накоплении кортизола — гормона, переизбыток которого может вызвать ряд неприятных последствий, заявила психолог Ирина Иванова. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" она отметила, что у некоторых людей действительно может возникнуть потребность в одиночестве.

Рассказ психолога Ирины Ивановой. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Главное, по словам психолога, — вовремя заметить грань между нормой и опасным состоянием. Она призывает не допускать ухода человека в изоляцию от родных и близких, тогда уже можно говорить об одиночестве как о страдании и стрессе.

"Этот показатель у всех индивидуальный. Он может зависеть в том числе от образа жизни. Например, если экстраверт работает с людьми и имеет высокую нагрузку в общении на работе, это нормально, что ему хочется помолчать", объяснила психолог.

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А Лайф рассказывал, как не впасть в депрессию из-за мрачной погоды. По словам психолога Елены Ткаченко, важно радовать себя каждый день чем-то приятным, вроде любимого кофе. Также рекомендуется решать всё "здесь и сейчас", не откладывая проблемы на потом.

Обложка ©

unsplash.com

Матвей Константинов
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