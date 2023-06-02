Психолог назвал 6 вредных привычек в летний период и объяснил, как с ними бороться

Психолог Роман Таланов в беседе с Лайфом перечислил самые вредные привычки, с которыми человек сталкивается в летний период, а также дал несколько советов о том, как с ними бороться.

Избыток солнца

Избыток солнца отражается не только на общем самочувствии, но и на состоянии психики любителей позагорать. При повышении температуры более чем на 24 градуса уменьшается трудоспособность и когнитивные способности. Помимо головной боли, человек чувствует упадок сил, а также будет испытывать проблемы со сном. Особенно перегрев опасен для людей, страдающих гипертонией или гипертензией. Поэтому в летний зной так важно пользоваться головным убором и кремами для загара.

Неправильное питание и сон

Общее недомогание от неправильного режима сна и питания отражается на психоэмоциональном состоянии, поэтому в летнее время стоит употреблять больше овощей, фруктов и ограничиться в мясных блюдах. При этом сильно налегать на еду не нужно — лишняя нагрузка на желудок не принесёт ничего хорошего для психики и самочувствия. Кроме того, с учётом ранних рассветов лучше не нарушать режим сна и отдыхать не менее восьми часов.

Психолог назвал шесть вредных летних привычек и рассказал, как с ними бороться. Фото © Предоставлено LIFE

Прокрастинация, или контрастная перестановка привычек

В течение года у нас нарабатывается алгоритм дня, переходящий в автономный режим. Но во время летнего сезона происходят радикальные изменения, из-за чего "ломается" привычка заниматься важными делами. Нередко "откладывание на потом" переходит и на обязательные дела.

Иллюзия приоритетов

Как правило, летом у людей улучшается настроение, а число психологических проблем снижается. Вместе с тем всё ещё существует риск неврологических проблем из-за перегревов на Солнце, погрешностей в питании, а также болезненного возврата к трудовым будням. Поэтому лучше всего не отдаваться отдыху полностью, а уделить небольшое время занятиям или построить планы на будущее.

"Хлеба и зрелищ!"

Зависимость от Интернета, ТВ и бесполезное времяпрепровождение негативно влияет не только на психику, но и препятствует развитию. Если это наложить на иллюзию приоритетов и прокрастинацию, мы получим идеальную картину депрессии и разрушения личности со всеми вытекающими последствиями. Поэтому лучше уделять внимание живому общению с друзьями и семьёй, чтению и изучению новых навыков.

Труд без границ

Многие предпочитают проводить лето на даче, однако зачастую это не отдых, а чрезмерная физическая нагрузка. Нельзя забывать, что труд в жаркую погоду может довести до больницы, ведь нередко у пожилых фиксируются сердечные приступы и инсульты. Чтобы этого избежать, следует не перенапрягаться, защищаться от прямых солнечных лучей и употреблять достаточное количество воды.