Психолог дала совет, как настроиться на работу летом

Чтобы не уставать от работы летом и правильно на неё настраиваться, нужно гулять, прислушиваться к природе и правильно отдыхать. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-психолог, нейропсихолог, медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова.

"В это время важным составляющим является качественное построение режима дня. Кроме того, летом после работы нужно стараться больше времени проводить на свежем воздухе, гулять прогулочным шагом, стараться замедляться и тренировать навыки осознанности: прислушаться, как поют птицы, посмотреть, какие вокруг вас деревья, цветы", — сказала эксперт.

По мнению врача, важно правильно отдыхать и помнить, что работа — это средство достижения свободы. Тогда любая интенсивная деятельность не будет казаться в тягость на фоне яркого солнца за окном.

"Качественный отдых — это отдых, наполненный новыми впечатлениями и эмоциями. Планируйте выходные заранее. Старайтесь провести их насыщенно: увидеться с друзьями, как можно больше гулять на свежем воздухе, отдохнуть на природе", — посоветовала психолог.

Также важно мотивировать себя и ставить цели. Можно обратить внимание на интересные моменты в работе, чтобы процесс был более увлекательным.