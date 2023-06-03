10 удивительных фото бабочек, глядя на которые захочется купить сачок и отправиться в поле

Бабочки — одни из самых удивительных насекомых. Смотря на них, невольно задумываешься: "Придумала же природа!" Собрали 10 фотографий, которые натолкнут вас на такие же мысли, а может, и на что-то другое.