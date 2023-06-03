10 удивительных фото бабочек, глядя на которые захочется купить сачок и отправиться в поле
Бабочки — одни из самых удивительных насекомых. Смотря на них, невольно задумываешься: "Придумала же природа!" Собрали 10 фотографий, которые натолкнут вас на такие же мысли, а может, и на что-то другое.
"Иногда бабочки садятся на кайманов и пьют их солёные крокодиловы слёзы, чтобы выжить. Так крокодилы выглядят не такими грустными и более сказочными", — frequencity.
Фото © Reddit / frequencity
"Вот как крылья бабочки-адмирала выглядят под микроскопом", — Пользователь Reddit.
"Удивительная "стеклокрылая" бабочка Greta oto", — ExpertAccident.
Фото © Reddit / ExpertAccident
"Крик" на крыльях бабочки в дикой природе Индии", — qazdrtgbjiol.
Фото © Reddit / qazdrtgbjiol
"Какая красота!" — nehalqahtan.
Фото © Reddit / nehalqahtan
"Друг — бабочка", — SweetLife8019.
Фото © Reddit / SweetLife8019
"Фотограф запечатлел удивительный рой бабочек", — Radiant-Cherry-3469.
Фото © Reddit / Radiant-Cherry-3469
"Бабочка Attacus atlas ", — Пользователь Reddit.
"Это перуанская бабочка, которую ещё называют бабочкой "восемьдесят восемь". Иногда на крыльях появляется узор в виде цифры 88, а иногда в виде 89!" — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Эта бабочка — двусторонний гинандроморф. По факту она наполовину самец, наполовину самка", — 9w_lf9.
Фото © Reddit / 9w_lf9
10 микроскопических фотографий, которые откроют вам глаза, как на самом деле выглядят привычные вещи
Reddit / Radiant-Cherry-3469, Пользователь Reddit