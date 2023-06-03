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3 июня, 11:00

10 удивительных фото бабочек, глядя на которые захочется купить сачок и отправиться в поле

Бабочки — одни из самых удивительных насекомых. Смотря на них, невольно задумываешься: "Придумала же природа!" Собрали 10 фотографий, которые натолкнут вас на такие же мысли, а может, и на что-то другое.

"Иногда бабочки садятся на кайманов и пьют их солёные крокодиловы слёзы, чтобы выжить. Так крокодилы выглядят не такими грустными и более сказочными", — frequencity.

Фото © Reddit / frequencity

Фото © Reddit / frequencity

"Вот как крылья бабочки-адмирала выглядят под микроскопом", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Удивительная "стеклокрылая" бабочка Greta oto", ExpertAccident.

Фото © Reddit / ExpertAccident

Фото © Reddit / ExpertAccident

"Крик" на крыльях бабочки в дикой природе Индии", — qazdrtgbjiol.

Фото © Reddit / qazdrtgbjiol

Фото © Reddit / qazdrtgbjiol

"Какая красота!"nehalqahtan.

Фото © Reddit / nehalqahtan

Фото © Reddit / nehalqahtan

"Друг — бабочка", — SweetLife8019.

Фото © Reddit / SweetLife8019

Фото © Reddit / SweetLife8019

"Фотограф запечатлел удивительный рой бабочек", — Radiant-Cherry-3469.

Фото © Reddit / Radiant-Cherry-3469

Фото © Reddit / Radiant-Cherry-3469

"Бабочка Attacus atlas ", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Это перуанская бабочка, которую ещё называют бабочкой "восемьдесят восемь". Иногда на крыльях появляется узор в виде цифры 88, а иногда в виде 89!" 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Эта бабочка — двусторонний гинандроморф. По факту она наполовину самец, наполовину самка", — 9w_lf9.

Фото © Reddit / 9w_lf9

Фото © Reddit / 9w_lf9

10 микроскопических фотографий, которые откроют вам глаза, как на самом деле выглядят привычные вещи

10 микроскопических фотографий, которые откроют вам глаза, как на самом деле выглядят привычные вещи

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Reddit / Radiant-Cherry-3469, Пользователь Reddit

Сергей Трофимов
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