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3 июня, 10:06

В метро Москвы и на МЦК обновили плакаты и наклейки о вежливом поведении

<p>Новые наклейки в московском метро. Обложка © <a href="https://t.me/DtRoad/26082?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Дептранс Москвы</p>

Новые наклейки в московском метро. Обложка © Telegram / Дептранс Москвы

В московском метро и на МЦК появились новые информационные плакаты и наклейки на тему вежливого и бережного отношения пассажиров друг к другу. Как рассказали в пресс-службе столичного Дептранса, теперь они стали нагляднее и проще для восприятия.

  • Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
  • Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы
    Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Новые плакаты в московском метро. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

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Так, на плакатах сократилось количество слов, стало больше графики, понятных образов (велосипедов, самокатов и рюкзаков), а палитра теперь состоит всего из двух-трёх цветов. По словам главы департамента Максима Ликсутова, всего было напечатано 22 тысячи наклеек и плакатов.

"Пожалуйста, относитесь с пониманием к тем, кто находится в транспорте вместе с вами, и не забывайте, что за комфорт ответственен не только перевозчик, но и каждый из нас", добавил он.

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Ранее Лайф сообщал, что певица Mary Gu выступила для пассажиров московского метро. Артистка исполнила песни "Калифорния", "Ненавижу города", "Подруга", Bad Trip и "Не влюбляйся". Выступление состоялось в рамках проекта "Музыка в метро" при поддержке сервиса "VK Музыка".

Матвей Константинов
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