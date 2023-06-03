В метро Москвы и на МЦК обновили плакаты и наклейки о вежливом поведении

В московском метро и на МЦК появились новые информационные плакаты и наклейки на тему вежливого и бережного отношения пассажиров друг к другу. Как рассказали в пресс-службе столичного Дептранса, теперь они стали нагляднее и проще для восприятия.









Так, на плакатах сократилось количество слов, стало больше графики, понятных образов (велосипедов, самокатов и рюкзаков), а палитра теперь состоит всего из двух-трёх цветов. По словам главы департамента Максима Ликсутова, всего было напечатано 22 тысячи наклеек и плакатов.

"Пожалуйста, относитесь с пониманием к тем, кто находится в транспорте вместе с вами, и не забывайте, что за комфорт ответственен не только перевозчик, но и каждый из нас", — добавил он.