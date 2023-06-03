В метро Москвы и на МЦК обновили плакаты и наклейки о вежливом поведении
Новые наклейки в московском метро. Обложка © Telegram / Дептранс Москвы
В московском метро и на МЦК появились новые информационные плакаты и наклейки на тему вежливого и бережного отношения пассажиров друг к другу. Как рассказали в пресс-службе столичного Дептранса, теперь они стали нагляднее и проще для восприятия.
Так, на плакатах сократилось количество слов, стало больше графики, понятных образов (велосипедов, самокатов и рюкзаков), а палитра теперь состоит всего из двух-трёх цветов. По словам главы департамента Максима Ликсутова, всего было напечатано 22 тысячи наклеек и плакатов.
"Пожалуйста, относитесь с пониманием к тем, кто находится в транспорте вместе с вами, и не забывайте, что за комфорт ответственен не только перевозчик, но и каждый из нас", — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что певица Mary Gu выступила для пассажиров московского метро. Артистка исполнила песни "Калифорния", "Ненавижу города", "Подруга", Bad Trip и "Не влюбляйся". Выступление состоялось в рамках проекта "Музыка в метро" при поддержке сервиса "VK Музыка".