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25 мая, 15:21

Певица Mary Gu выступила для пассажиров московского метро

В московском метро на станции "Маяковская" выступила певица Mary Gu. Она исполнила свои хиты в акустической аранжировке.

Mary Gu спела в московском метро. Видео © LIFE

Артистка исполнила песни "Калифорния", "Ненавижу города", "Подруга", Bad Trip и "Не влюбляйся". Выступление состоялось в рамках проекта "Музыка в метро" при поддержке сервиса "VK Музыка".

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Послушать Mary Gu собрались десятки пассажиров московского метро. Они подпевали и снимали мини-концерт на видео.

Ранее Лайф писал о том, что популярный российский рэп-дуэт HammAli & Navai устроил концерт для пассажиров московского метро. Также в метрополитене выступал Баста.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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