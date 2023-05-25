Певица Mary Gu выступила для пассажиров московского метро

В московском метро на станции "Маяковская" выступила певица Mary Gu. Она исполнила свои хиты в акустической аранжировке.

Mary Gu спела в московском метро. Видео © LIFE

Артистка исполнила песни "Калифорния", "Ненавижу города", "Подруга", Bad Trip и "Не влюбляйся". Выступление состоялось в рамках проекта "Музыка в метро" при поддержке сервиса "VK Музыка".

Послушать Mary Gu собрались десятки пассажиров московского метро. Они подпевали и снимали мини-концерт на видео.