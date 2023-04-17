КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

17 апреля, 17:06

HammAli & Navai устроил концерт в метро Москвы

<p>HammAli &amp; Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы</p>

HammAli & Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы

Популярный российский рэп-дуэт HammAli & Navai устроил концерт для пассажиров московского метро при поддержке сервиса "VK Музыка". Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, выступление прошло на станции "Таганская".

HammAli & Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы

HammAli & Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы

"Вместе с "VK Музыкой" продолжаем приглашать ваших любимых исполнителей на площадки проекта "Музыка в метро", — отмечается в сообщении.

Дуэт исполнил свои популярные хиты: "Ноты", "Пустите меня на танцпол", "Прятки" и "Птичка".

На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

На БКЛ откроют площадки для концертов в рамках проекта "Музыка в метро"

В этом году в рамках спецпроекта "Музыка в метро" запланированы концерты и других известных музыкантов. Площадки, на которых выступают артисты, есть на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". За это время там прошло свыше трёх тысяч выступлений.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров