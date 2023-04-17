HammAli & Navai устроил концерт в метро Москвы

В этом году в рамках спецпроекта "Музыка в метро" запланированы концерты и других известных музыкантов. Площадки, на которых выступают артисты, есть на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". За это время там прошло свыше трёх тысяч выступлений.