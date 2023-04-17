HammAli & Navai устроил концерт в метро Москвы
HammAli & Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы
Популярный российский рэп-дуэт HammAli & Navai устроил концерт для пассажиров московского метро при поддержке сервиса "VK Музыка". Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, выступление прошло на станции "Таганская".
HammAli & Navai в метро Москвы. Фото © Дептранс Москвы
"Вместе с "VK Музыкой" продолжаем приглашать ваших любимых исполнителей на площадки проекта "Музыка в метро", — отмечается в сообщении.
Дуэт исполнил свои популярные хиты: "Ноты", "Пустите меня на танцпол", "Прятки" и "Птичка".
В этом году в рамках спецпроекта "Музыка в метро" запланированы концерты и других известных музыкантов. Площадки, на которых выступают артисты, есть на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". За это время там прошло свыше трёх тысяч выступлений.